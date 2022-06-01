TÜPRAŞ işçilerinin eylemi 5. gününde - Son Dakika
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TÜPRAŞ işçilerinin eylemi 5. gününde

01.06.2022 15:24
TÜPRAŞ işçilerinin eylemi 5. gününde

TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde çalışan işçiler, işten çıkarma kararları nedeniyle başlattıkları eylemi 5. günde rafineri önünde sürdürüyor.

TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde çalışan işçiler, işten çıkarma kararları nedeniyle başlattıkları eylemi 5. günde rafineri önünde sürdürüyor.

TÜPRAŞ işçileri, işten çıkarma kararları nedeniyle eylem başlatmıştı. Bu çerçevede, TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde çalışan ve Petrol-İş Aliağa Şubesine üye olan işçiler, eylemini 5. günde devam ettirdi.

Dün itibariyle 22 işçinin iş akdine son verildiği öğrenilirken, rafineri önünde eylemde olan işçiler, mesai arkadaşlarının işe geri dönüşü sağlanana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Bu sabah ise bazı işçiler, rafineri önüne kadar yürüyerek işçilere destek oldu.

"TÜPRAŞ yönetimin çok sert tavırlarla hala aynı yerdeler"

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, kendilerinin müzakere yapmaya açık olduklarını söyledi. Başkan Toptan, "Şunu söylemek istiyorum; bugün eylemimizin 5 günü. İşveren, 31 Mayıs itibarıyla 22 arkadaşımızın iş akdinin feshini gönderdi. Bununla ilgili eylemimizin hukuksal süreci devam edecek. Biz yola çıktığımız anda şunu söylemiştik; bizim arkadaşlarımızın haklı bir fesih sebepleri yok, hem kanun nezdinde yok hem de biz emekçilerin gözünde. Bizim amacımız belli. İnsanlar evine ekmek götürmenin peşinde; ama karşıda özellikle TÜPRAŞ yönetimin çok sert tavırlarla hala aynı yerdeler. ve diyorlar ki ben işten çıkartacağım. Biz de diyoruz ki işten çıkartılması için bir sebep olması lazım; ama herhangi bir sebep bulamıyorlar. Bunu başından beri işverenlere seslendik. Bu arkadaşlara ikinci şans verelim. Hem sendika olarak hem de TÜPRAŞ yönetimi olarak takip edelim; ama geldiğimiz noktada TÜPRAŞ yönetimi karar aldım, kararımdan vazgeçmem mantığı ile yola çıkıyor. Emeğimiz için, ekmeğimiz için buradayız, olmaya da devam edeceğiz.

Öte yandan Aliağa Belediyesi de, eyleme katılan işçilerin ihtiyaçlarına karşılamak için ikram aracı gönderdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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