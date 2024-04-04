Tur Rehberi Polina Andriienko, Diyarbakır\'da Müslüman Oldu

İlk kez 2018 yılında Türkiye'ye gelen ve 2019 yılında Diyarbakır'a düzenlediği turda İslam dininden etkilenerek araştırmaya başlayan tur rehberi Polina Andriienko, Diyarbakır'da düzenlenen ihtida töreni ile Elif ismini alarak Müslüman oldu.
Ukrayna'nın Kiev şehrinde bir acentede tur rehberi olarak çalışan 57 yaşındaki Polina Andriienko, ilk kez 2018 yılında bireysel olarak Mardin'i ziyaret etti. Daha sonra Türkiye'nin doğu illerine turlar düzenleyen Andriienko, 2019 yılında Ramazan ayında bir kafileyle Diyarbakır'a geldi. Andriienko, burada Sur ilçesindeki Ulu Cami rehberi Yaser Aydın ile tanıştı. Turistlere ve Andriienko'ya İslam dininin güzellikleri ve cami ile kentin tarihini anlatan Aydın, Andriienko'yla irtibatı kesmeyip kendisine İslam dinini anlatmaya devam etti. Pandemi ve daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Diyarbakır'a gelemeyen Andriienko, geçtiğimiz günlerde kente gelip Aydın'a Müslüman olmak istediğini söyledi. Sur Müftülüğünde düzenlenen ihtida programıyla Andriienko, Elif ismini alarak Müslüman oldu.
Müslüman olmasındaki süreci anlatan Andriienko, Türkiye'nin manevi güzelliklerini ülkesinde kimsenin pek fazla bilmediğini söyledi. Andriienko, "Turizmciyim, 2019 yılında bir gezi grubumuz acente ile Diyarbakır'a geldik. Burada Yaser hocamız, Ulu Cami'de bize İslam dinini tek tek anlattı. 2019'dan önce de ilk kez Mardin'e gitmiştim. Orada karar verdim ki bizim ülkemizde kimse Türkiye'nin güzelliklerini pek fazla bilmiyor. Ülkemizdekilerin çoğu Türkiye'nin sadece deniz ve sahilleriyle meşhur olduğunu biliyor. Ama Mezopotamya hakkında kimse bir bilgi sahibi değil. Mezopotamya'nın Dicle ve Fırat arasında olduğunu sadece biliyorlar. Mardin'e gittikten sonra artık tur acentemle Mezopotamya turları yapmayı planladık. Artık turistleri doğu şehirlerine getirmeye başladım" dedi.
Müslüman olması ile kendisi için yepyeni bir hayatın başladığını ifade eden Andriienko, "Diyarbakır'a 2019 yılının Ramazan ayında gelmiştim. Diyarbakır'a getirdiğim turistler İslam dinine şaşkınlıkla hayran kaldı. Çünkü Ramazan ayının bir maneviyatı vardı Diyarbakır'da. Daha sonra Yaser hocamız bize İslam dininden bahsetti. Kendisi hepimize Ukraynaca Kur'an-ı Kerim hediye etti. Daha sonra İslam dinini araştırdım ve gerçekten İslam dininin hak din olduğuna karar verdim. Benim için Müslüman olmak çok zor oldu. Çünkü benim için yepyeni bir hayatın başlangıcı oldu" ifadelerine yer verdi.
Andriienko'nun Müslüman olmasında aracı olan Ulu Cami rehberi Yaser Aydın ise, şunları söyledi:
"Polina arkadaşımız tur rehberi olarak birkaç yıl önce Diyarbakır'a turist getirmişti. Bu esnada kendisiyle Ulu Cami'de tanıştık. Onlara caminin tarihçesiyle ilgili güzel bir bilgilendirmede bulundum. İslam tarihi hakkında vurgulamalarda bulundum. Tabii geldikleri ay Ramazan ayıydı. Ben bu durumu Ramazan ayının bereketi olarak görüyorum. Ben de kendilerine küçük paketler içerisinde Kur'an-ı Kerim ve şeker hediye ettim. Bu hediyeler aramızda bir bağ oluşturdu."
"Aslında Polina Diyarbakır'a geldiği yılın bir sonraki yılında gelip Müslüman olacaktı" diyen Aydın, "Ancak cereyan eden savaştan dolayı kendisi buraya gelemedi. Bu süreçte zaten bağlantımı kesmedim. Kendisi bana yakın zamanda Diyarbakır'a geleceğini söyledi. Müslüman olmak için yardım etmemi istedi. Biz de bugün Polina hanımın Müslüman olması için program geçekleştirdik" dedi.
Sur Müftüsü İlhan Günay, Ramazan ayında böylesine mutluluk verici duygunun tarif edilemez olduğunu söyleyerek, "Ramazan-ı Şerif'te, bereket ve rahmet mevsiminde Ukrayna'dan Polina adında bir kardeşimizin gelip Diyarbakır'da İslam dinini seçmesi bizi çok mutlu etti. Bir insanın hidayetine şahitlik etmek gibi mutluluk verici bir an yoktur. Bunu tarif etmek çok zor. Bir insanın kalkıp Müslüman olması, İslam dinini seçmesi, hele hele dünyanın bu kargaşa içerisinde olduğu dönemde İslamiyet'i seçmesi bizi çok mutlu etti" diye konuştu. - DİYARBAKIR
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