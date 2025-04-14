Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu Vefatlarının Yıl Dönümünde Anılacak - Son Dakika
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Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu Vefatlarının Yıl Dönümünde Anılacak

Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu Vefatlarının Yıl Dönümünde Anılacak

Yeşilyurt Belediyesi, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 14. Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nu düzenleyeceği panelle anacak. Panelde, Özal ve Fendoğlu'nun Türkiye'ye kattıkları değerlendirilecek.

14.04.2025 13:32  Güncelleme: 13:33
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Yeşilyurt Belediyesi, Malatya'nın yetiştirdiği iki önemli devlet adamı olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 14. Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde düzenleyeceği anlamlı bir panelle anacak.

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya'nın yetiştirdiği iki önemli devlet adamı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 14. Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde özel bir panelle anacak. Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenecek "Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu Anma ve Anlama Paneli", 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'te Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Panelde, Türk siyasi hayatına damga vuran Turgut Özal ile Hamit Fendoğlu'nun vizyonu, mücadelesi ve Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve kültürel gelişimine katkıları ele alınacak. Etkinlikte, dönemin tanıkları ve alanında uzman isimler de görüşlerini paylaşacak.

Panelin moderatörlüğünü, Fendoğlu'nun şehadetinin ardından Malatya Belediye Başkanvekilliği görevini üstlenen 15. dönem Malatya Belediye Başkanı Naci Şavata üstlenecek. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ile "Hamido" kitabının yazarı, araştırmacı gazeteci Ahmet Dinç ise konuşmacı olarak panelde yer alacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, panele tüm Malatyalıları davet ederek, "Malatya'nın gururu iki büyük devlet adamı Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu unutmadık, unutturmayacağız. Onların vizyonları ve hizmet anlayışları, yeni nesillere ışık tutmaya devam edecek. Tüm hemşerilerimizi bu anlamlı programa bekliyoruz" dedi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu Vefatlarının Yıl Dönümünde Anılacak - Son Dakika

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