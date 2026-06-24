Amiral Turgut Reis, şehadetinin 461. yılında Bodrum'da anıldı - Son Dakika
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Amiral Turgut Reis, şehadetinin 461. yılında Bodrum'da anıldı

Amiral Turgut Reis, şehadetinin 461. yılında Bodrum\'da anıldı
24.06.2026 15:43  Güncelleme: 15:45
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Türk denizcilik tarihinin önemli ismi Amiral Turgut Reis, şehadetinin 461. yılında Bodrum Turgutreis'te düzenlenen tören, kortej yürüyüşü ve konserle anıldı. Etkinlikler kapsamında TCG Köyceğiz Gemisi ziyarete açıldı.

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden biri olan Amiral Turgut Reis, şehadetinin 461'inci yılında Bodrum Turgutreis'te düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Köyceğiz Gemisi, Limanda ziyarete açıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Amiral Turgut Reis'i Anma etkinlikleri kapsamında 23 Haziran Salı günü Karabağ Mahallesi'nde bulunan Turgut Reis Heykeli önünde anma töreni ve ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Amiral Turgut Reis'in Türk ve dünya denizcilik tarihindeki yeri ve önemini belirten konuşmalar gerçekleşti.

Anma töreninin ardından Turgutreis Mehmet Hilmi Caddesinde başlayan kortej yürüyüşü, İncirliova Mehteran Takımı eşliğinde Atatürk Meydanına kadar devam etti. Meydanda düzenlenen programda Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu tarafından anma konseri verildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, anma konserinde yaptığı konuşmada bize bırakılan bayrağı daha ileri taşımak üzere geçmişin mirasını gelecekte yaşatmak için durmadan yorulmadan çalışacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Her dönemin komutanından ve devlet adamından kıvançla bahsederek; nereden geldiğimizi unutmadan, nereye gideceğimize karar vererek Amiral Turgut Reis'in torunları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak durmadan, yorulmadan yürüyecek; Türkün sancağını, Türkün bayrağını en ileride dalgalandıracağız"

Konserin ardından etkinlikler, Turgutreis Yalı Camii önünde gerçekleştirilen lokma ikramıyla sona erdi.

Anma törenine Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Albay Tolga Tirelioğlu, Turgutreis Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği Başkanı Tarık Eray Çakır, İzmir Devlet Konservatuvarı Sanatçısı ve Amiral Turgut Reis'in torunu Numan Pekdemir, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabağ Kıyılarından Akdeniz'e: Turgutreis'in izinde" söyleşisi

Öte yandan 22 Haziran Pazartesi günü Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezinde "Karabağ Kıyılarından Akdeniz'e: Turgutreis'in İzinde" başlıklı söyleşi, araştırmacı ve konuşmacı Tarık Eray Çakır'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Turgutreis'in tarihi kimliği, denizcilik mirası ve Karabağ kıyılarıyla Akdeniz arasındaki kültürel ve tarihi bağların ele alındığı programa Başkan Mandalinci'yi temsilen Meclis Üyesi Damla Tok, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Osman Köseoğlu, Karabağ ve Turgutreis mahalle muhtarları, Sanatçı Numan Pekdemir, Bodrum Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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