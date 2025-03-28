Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan Bayram Ziyareti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın\'dan Bayram Ziyareti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye personeliyle bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Başkan Akın yapılan bayramlaşmada, çalışanların bayram sevincini paylaştı.

28.03.2025 14:43  Güncelleme: 14:45
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, haftanın son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

Turgutlu Belediyesinin geleneklerinden biri olan bayramlaşma geleneği bu yıl da devam etti. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, belediye personeliyle bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Turgutlu Belediyesinin Mustafa Kemal ve Albayrak Mahallelerinde hizmete açtığı, sunulan imkanlarla Türkiye'ye örnek olan Çocuk Kültür Sanat Merkezinde eğitim gören minikler Başkan Çetin Akın'ı ziyaret ederek bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı'na dair dileklerini paylaşan Başkan Çetin Akın, "Ramazan Bayramı öncesinde, Turgutlu'muz için birlikte emek verdiğimiz kıymetli mesai arkadaşlarımızla bayram sevincini paylaştık. Gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarımın bayramını gönülden kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Çetin Akın, Turgutlu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan Bayram Ziyareti - Son Dakika

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