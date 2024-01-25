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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hacıisalar ve Kuşlar Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hacıisalar ve Kuşlar Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hacıisalar ve Kuşlar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Akın, geride bıraktıkları sürede yapılan projelerden bahsederken, gelecek dönemde de vatandaşlardan destek istedi. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek için de destek istedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hacıisalar ve Kuşlar Mahalleleri\'nde vatandaşlarla buluştu
25.01.2024 - 15:01,
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mahalle ziyaretlerine Hacıisalar ve Kuşlar Mahalleleri ile devam etti. Başkan Akın, "Turgutlu'ya hizmet sözü verdik. Sözümüzü tuttuk" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hacıisalar ve Kuşlar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Personel A.Ş Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile birlikte yaptığı ziyaretlerde ilgiyle karşılanan Başkan Akın, geride bıraktıkları sürede yapılan projelerden bahsederken, gelecek dönemde de vatandaşlardan destek istedi.

"BİR BEŞ YILI DAHA HAK EDİYORUZ"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mahalle sakinlerine şu sözlerle seslendi:

"Gerçek inanç, gerçek Müslümanlık, gerçek milliyetçilik nedir? Malınıza sahip çıkmaktır. Kamuya ait hiçbir şeyi peşkeş çekmemektir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmemektir. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giden insanlarız. Bizim hikayemiz var, bizim duruşumuz var. Onun için biz bu yaptığımız çalışmalarla sizin verdiğiniz emanete sahip çıkarak karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz ve bir beş yılı daha hak ediyoruz. Biz halka iç içe olduk. Bizim en büyük projemiz huzuru getirmekti ve bunu başardığımıza inanıyoruz, kimseyi ötekileştirmedik. Sözümüz vardı makam arabası kullanmıyoruz, kendi araçlarımızı kullanıyoruz. Şan ve şöhrete ihtiyacımız yok. Sizin 1 kuruşunuzu cebimizdeki 1 kuruş gibi gördük. Ülkece yaşanılan ekonomik durum ve felaketlere rağmen biz Turgutlu'nun her noktasına dokunduk. Her mahallemiz bizim için önemli, her bir hemşehrimiz bizim için çok değerli dedik. Biz Turgutlu'ya hizmet sözü verdik. Sözümüzü tuttuk. Aynı sözle yolumuza devam ediyor, Turgutlu'mun her sokağında, her mahallesinde, her köşesinde sevgimizi büyütüyoruz."

Turgutlu'nun ve Manisa'nın ortak akılla yönetilmesi için CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek için de destek isteyen Başkan Çetin Akın, "Manisa Büyükşehir Belediyesini de alırsak Turgutlu'muzda çok daha güzel işler yapacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi için Ferdi Zeyrek'e de destek istiyoruz. Ferdi Başkanın çok güzel söylemleri var" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hacıisalar ve Kuşlar Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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