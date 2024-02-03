Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Selendililer Derneği\'ni ziyaret etti

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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın , Turgutlu Selendililer Derneği'ni ziyaret etti. Akın, "Siyasette prim yok, halka hizmet etmek için buradayız" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hemşehri derneklerine yönelik ziyaret programına, Turgutlu Selendililer Derneği ile devam etti. Dernek Başkanı Mehmet Akkoyun ve dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda Selvilitepe Mahallesi sakinniyle de bir araya gelen Başkan Çetin Akın, beş yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı, vatandaşlardan gelen sorulara yanıt verdi.

"DÖRT YIL BOYUNCA UĞRAŞTIM, ANLATTIM…"

Konuşmasında Selvilitepe Mahallesi'nde yaşanan yol, su, kanalizasyon ve altyapı sorunlarına da ayrıca değinen Başkan Çetin Akın, Selvilitepe halkının sorun ve mağduriyetlerinin giderilmesi adına 4 yıl boyunca mücadele ettiğinin altını çizdi. Başkan Çetin Akın, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Dört yıl boyunca Selvilitepe Mahalle Muhtarıyla birlikte buradaki su, kanalizasyon işlerinin büyükşehir tarafından yapılıp üstyapısının ilçe belediyesi olarak benim yapacak kudretim olduğunu Manisa Büyükşehir Belediyesine anlattım. Buna muhtarınız da şahittir; dört yıl uğraştım. Seçime bir yıl kala bu işe karar verdiler, iyi ki de karar verdiler. Geç oldu, biraz güç oluyor ama inşallah sonucu güzel olur. Bir daha bu tür sorunlar yaşanmaz. Selvilitepe Mahallesindeki bu çalışmaların ihalesi yapılırken 'Biz üstyapısını yaparız. Kanalizasyon işlerini bitirdiğiniz yerden biz girelim' dedim. Cengiz Ergün 'ün bana söylediğini söylüyorum: 'Altyapısını ben yapacağım; üstyapısını, süsünü sen yapacaksın. Sana orada prim mi yaptıracağım' dedi. Siyasette prim yok, halka hizmet etmek için biz buradayız."

"İNSANLARIN EVİNE 4 KAT VERİYORSUN AMA İÇME SUYU 2 KATLIK. ÜÇÜNCÜ, DÖRDÜNCÜ KATA ÇIKAR MI?"

Başkan Çetin Akın, Selvilitepe Mahallesi'nde altyapı sorunlarının yaşanmasının sebeplerini de şöyle anlattı:

"1986 yılında Selvilitepe'nin imar planı iki katlı yapılmış. Dolayısıyla altyapısı da içme suyu da iki kata uygun bir şekilde planlanmış. Sonrasında 2 Ocak 2006 yılında revizyon imar planı yapılmış ana caddeler 3 kat, ara caddeler 2 kat kalmış. Yetmemiş üç yıl sonra 1 Mayıs 2009 yılında ana caddeler 4 kata, ara caddeler 3 kata çıkarılmış. Hep seçim öncesi olmuş bunlar. Ondan sonra yetmemiş 6 Haziran 2012 yılında ve yine seçim öncesinde bütün Selvilitepe 4 kata çıkarılmış. 1986 yılında altyapısı yapılıyor, 2 kata uygun imar planı yapılıyor. Suyu ve kanalizasyonuyla ilgili bir daha hiçbir yatırım yapılmıyor. Nüfusu 10 bin olarak planlanmış bir mahalle, şu anda nüfusu 20 bine ulaşmış. Bunları yaparken bu kadar büyük bir sorun olmadan altyapısını da değiştirsenize. İnsanların evine 4 kat veriyorsun ama içme suyu 2 katlık. Üçüncü, dördüncü kata çıkar mı? Kanalizasyonu değiştirmemişsiniz, kanalizasyonu su taşır mı? Selvilitepe'de bunlar yaşandı."

Başkan Akın, ziyaretin sonunda Dernek Başkanı Mehmet Akkoyun ve üyelere teşekkür etti.

Turgutlu Selendililer Derneği Başkanı Mehmet Akkoyun ise "Derneğimizin maddi manevi her zaman yanında olan Başkanımız Çetin Akın'a hemşehrilerim adına canıgönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.