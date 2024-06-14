Turgutlu Belediyesi Kabristan Ziyaretleri İçin Ücretsiz Servis Hizmeti Sunacak - Son Dakika
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Yerel

Turgutlu Belediyesi Kabristan Ziyaretleri İçin Ücretsiz Servis Hizmeti Sunacak

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenleyecek. Arife günü düzenlenecek seferler Belediye Hizmet Binasının önünden yapılacak.

14.06.2024 12:29
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Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenleyecek. Arife günü düzenlenecek seferler Belediye Hizmet Binasının önünden yapılacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından kabristan ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlara yönelik ücretsiz servis hizmeti her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da devam ediyor. Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına yapılacak seferler 15 Haziran Cumartesi Günü (Arife) günü gerçekleşecek. Turgutlu Belediyesi önünden kalkacak araçlar 09.00 - 17.00 saatleri arasında her saat başı hizmet verecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Arife günü kabristan ziyaretlerini gerçekleştirecek olan hemşehrilerimize ücretsiz servis hizmetimize bu yılda devam ediyoruz. Arife günü, Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına gidiş dönüş seferler düzenleyeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi Kabristan Ziyaretleri İçin Ücretsiz Servis Hizmeti Sunacak - Son Dakika

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