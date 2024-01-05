Turgutlu Belediyesi\'nden Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni

Turgutlu Belediyesi tarihinin en büyük yatırımı olarak Cumhuriyet'in 100. yılında kente kazandırılan "Turgutlu Belediyesi 100.Yıl Cumhuriyet Çarşısı" ile birlikte Cuma Pazarı, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Çepnibektaş Çok Amaçlı Salon projeleri için toplu açılış, Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınmaevi ile Selvilitepe Spor Kompleksi için temel atma töreni düzenlenecek.

Tamamı Turgutlu Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirilen projelerin toplu açılış ve temel atma törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Turgutlu Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni, 12 Ocak Cuma günü saat 11.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilecek.