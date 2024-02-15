Turgutlu Belediyesi Sevgililer Günü\'nde çiftleri unutmadı

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Turgutlu Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutmadı. Nikah Salonu, özel günde hayatını birleştiren çiftler için hazırlandı.

Turgutlu Belediyesi Eski Belediye Binası içerisinde yer alan Nikah Salonu ve çevresi Sevgililer Günü'ne özel olarak süslendi. Hayatını birleştiren çiftler ve aileleri için "Birleşen elleriniz hiç ayrılmasın" yazılı nikah şekeri ve hediyeler takdim edildi. Evlenecek çiftleri ve konukları Nikah Salonu'nun girişinde canlı müzik karşıladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sevgililer Günü'nde, sevgi ve saygı temelinde bir ömür boyu sürecek birlikteliklerine adım atan çiftlerimizin yanında olduk. Nikah Salonumuzu hazırlayarak hayatını birleştiren çiftlerimizin bu özel günlerini daha da anlamlı ve unutulmaz kılmaya çalıştık. Yaşamlarında yeni bir başlangıç yapan çiftlere sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi 'Birleşen elleri hiç ayrılmasın'" dedi.