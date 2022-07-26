Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları Devam Ediyor - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

26.07.2022 23:00
Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yaz spor okulları kapsamında düzenlenen basketbol, voleybol ve yüzme kurslarıyla çocuklar eğlenceli bir yaz dönemi geçiriyor. Spor okullarına kayıtlar ise devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yaz spor okulları kapsamında düzenlenen basketbol, voleybol ve yüzme kurslarıyla çocuklar eğlenceli bir yaz dönemi geçiriyor. Spor okullarına kayıtlar ise devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi'nin çocukların fiziksel ve sosyal becerilerini artırmak amacıyla yaz spor okulları kapsamında düzenlediği basketbol, voleybol ve yüzme kurslarıyla çocuklar, yaz döneminin keyfini yaşıyor. Kurslara katılan çocuklar alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde eğlence dolu zaman geçirirken bir yandan da spor yeteneklerini keşfetme imkanına sahip oluyor.

Spor okulları kurslarıyla çocukların zamanlarını keyif içerisinde faydalı aktivitelerle geçirdiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Spor okulları bünyesinde açtığımız basketbol, voleybol ve yüzme kurslarıyla çocuklarımız, spor ve eğlence dolu bir yaz dönemi yaşıyorlar. Kurslarımıza katılan çocuklarımız fiziksel becerileri kadar sosyal becerilerini de geliştiriyorlar. Bu yaz dönemini spor ve eğlence ile geçirmek isteyen tüm çocuklarımızı kurslarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.

SPOR OKULLARINA KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz spor okullarına kayıtlar ise devam ediyor. Kayıtlar, Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katından 09: 00-12: 30/13: 30-17: 00 saatleri arasında yapılıyor. Kurslar hakkında 0 236 313 21 22 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

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Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okullarında spor ve eğlence bir arada Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okullarında spor ve eğlence bir arada Sporun kalbi Atakum'da attı Sporun kalbi Atakum'da attı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları Devam Ediyor - Son Dakika
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