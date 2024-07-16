Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yol ve Kaldırım İşgallerini Denetledi

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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı, Eski Manisa Yolu, Cevdet Öktem Caddesi, Kervan Yolu ve Cumhuriyet Caddesi çevresinde yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini gerçekleştirdi.

Halk sağlığının ve güvenliğinin korunması adına düzenli olarak denetimlerine devam eden Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı, Eski Manisa Yolu, Cevdet Öktem Caddesi, Kervan Yolu ve Cumhuriyet Caddesi çevresinde kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini yaptı. Kanun ve mevzuata aykırı olarak yol ve kaldırım işgallerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda gerekli uyarılar ve işlemler ekipler tarafından yapıldı. Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde kullandıkları caddelerde periyodik olarak denetimlerimize devam ediyoruz. Kanunlara, ilgili mevzuatlara ve kurallara uygun olmayan şekilde işgale sebebiyet veren kişiler tespit edilerek gerekli adımlar ekiplerimiz tarafından uygulandı" şeklinde konuştu. - MANİSA