Turgutlu Belediyesi'nin Kitap Fuarı İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi'nin Kitap Fuarı İçin Geri Sayım Başladı

23.08.2022 17:35
Turgutlu Belediyesi'nin Kitap Fuarı İçin Geri Sayım Başladı

Turgutlu Belediyesi “Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri” kapsamında Kitap Fuarı düzenlenliyor. Fuar, 28 Ağustos ile 11 Eylül günleri arasında Orta Park Saat Kulesi’nde kitapseverleri ağırlayacak.

Turgutlu Belediyesi "Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri" kapsamında Kitap Fuarı düzenlenliyor. Fuar, 28 Ağustos ile 11 Eylül günleri arasında Orta Park Saat Kulesi'nde kitapseverleri ağırlayacak.

Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri bünyesinde düzenlenecek Kitap Fuarı, 28 Ağustos Pazar günü kurulacak ve 11 Eylül Pazar gününe dek ziyaretçilerini ağırlayacak. Turgutlu halkının Kitap Fuarı'na gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Geçtiğimiz dönemlerde kurduğumuz Kitap Fuarı'na hemşehrilerimizin ilgisi oldukça fazla oldu. Bu nedenle okuyucularımızı yayınevleri ve yeni kitaplarla buluşturmak adına 28 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında Orta Park Saat Kulesi önünde Kitap Fuarımızı düzenleyeceğiz. Bütün hemşehrilerimizi Kitap Fuarımıza davet ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi'nin Kitap Fuarı İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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