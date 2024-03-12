Turgutlu Belediyesi 3 Bin 500 Kişilik İftar Sofrası Kurdu

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Toplu iftar geleneğini sürdüren Turgutlu Belediyesi, Turgutlulular için 3 bin 500 kişilik iftar sofrası kurdu. Vatandaşlar, Ramazan ayının ilk iftarını açmak için geleneksel iftar sofrasına yoğun ilgi gösterirken Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da ilk iftarı hemşehrileri ile birlikte açtı. Başkan Çetin Akın, "Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın" dedi.

Turgutlu Belediyesinin on bir ayın sultanı ramazan ayında kurduğu iftar sofrası geleneği bu yıl da devam etti. Ramazan'ın ilk gününde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda 3 bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu. Her yıl ramazan ayında vatandaşlarla birlikte olan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, binlerce vatandaş ile aynı sofrayı paylaştı. İftarda vatandaşlar bir yandan oruçlarını açarken bir yandan da birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. On bir ayın Sultanı mübarek Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediğimiz toplu iftar soframızda ilk orucumuzu hemşehrilerimizle birlikte açtık. Her zaman ki gibi bu mübarek günü hep birlikte paylaştık. Rabbim oruçlarımızı kabul, sofralarımızı bereketli eylesin. Hayırlı Ramazanlar" dedi. - MANİSA