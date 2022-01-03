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Turgutlu Belediyesinden örnek iş sözleşmesi - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinden örnek iş sözleşmesi

03.01.2022 17:49
Turgutlu Belediyesinden örnek iş sözleşmesi

Turgutlu Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde ILO 190 Sayılı "İş Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi" hükmü de kabul edilerek örnek bir sözleşmeye imza atıldı.

Turgutlu Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde ILO 190 Sayılı "İş Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi" hükmü de kabul edilerek örnek bir sözleşmeye imza atıldı.

Turgutlu Belediyesi ile Genel-İş Sendikası 7 No'lu Şubesi arasında kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Söz konusu toplu iş sözleşmesinde yine Türkiye'ye örnek olacak bir madde daha yer aldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Genel-İş 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde ILO 190 Sayılı "İş Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi" toplu iş sözleşmesi hükmü olarak kabul edildi. Yapılan sözleşmede ayrıca kadrolu işçilerin sosyal alacak haklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Yevmiye ücretleri ise 30 TL yükseldi.

Toplu iş sözleşmesinin imza töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Türkiye'de hiç arzulamadığımız ve hesaba katmadığımız ekonomik bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte maalesef en çok ezilen de emeği ile çalışan işçi kardeşlerimiz oluyor. Çünkü asgari ücrete yüzde 40 oranında yapılan zam şu anda işçinin cebine girmeden erimiş durumunda. Maalesef belediyelerin durumu da çok iç açıcı değil. Yılbaşından önce yapmış olduğumuz bütçeler yüzde 40-45 oranında erimiş durumda. Türkiye'deki bütün belediyeler bütçelerini revize etmek zorunda kalacaklar. Çünkü bizim yaptığımız hesaplar bundan sonra gerçekleşmeyecek. Ekonomideki kötü gidişimiz devam ediyor. Bizler de bundan sonraki süreçte mümkün olduğu kadar işçi arkadaşlarımızı biraz daha ayakta tutabilmek, enflasyona ezdirmemek, evlerine ekmek götürebilmek, çocuklarına gelecekte bir takım miraslar bırakabilmek, en önemlisi de mutlu anneler ve babalar yaratabilmek için bir sözleşmeye imza atıyoruz. Bunun yanında da daha önce imzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesinde Türkiye'de bir ilke imza atmıştık. "Evde ailesine, eşine, çocuğuna şiddet uygulayanlar kıdem tazminatsız işine son verilir" maddesini eklemiştik. Her zaman söylediğimiz gibi kadını korumak ile ilgili farkındalık oluşturmak için çok ciddi projelere imza atıyoruz. Şimdi ise ILO'nun ilgili maddelerinin yer aldığı toplu iş sözleşmesine imza atarak taciz ve şiddetin önlenmesine yönelik Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. İmzalayacak olduğumuz sözleşmenin işçi arkadaşlarımıza, Turgutlu'muza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Genel-İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç ise Turgutlu Belediyesi ile yine tüm Türkiye'ye örnek olacak toplu iş sözleşmesine imza atıldığını söyledi.

Toplu iş sözleşmesinin törenine Başkan Çetin Akın ve Genel-İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç ile birlikte Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş, Mithat Erden ve Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri katıldı. - MANİSA

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Turgutlu Belediyesi, Çetin Akın, Turgutlu, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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