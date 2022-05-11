Turgutlu Belediyespor'un Yıldız Erkekleri Türkiye Şampiyonası İçin Mersin'de - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutlu Belediyespor'un Yıldız Erkekleri Türkiye Şampiyonası İçin Mersin'de

11.05.2022 17:03
Turgutlu Belediyespor'un Yıldız Erkekleri Türkiye Şampiyonası İçin Mersin'de

Turgutlu Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, Mersin’de oynanan Türkiye Şampiyonası müsabakalarında rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

Turgutlu Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, Mersin'de oynanan Türkiye Şampiyonası müsabakalarında rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

Manisa, Bölge ve Anadolu Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na adını yazdırmayı başaran Turgutlu Belediyesi Yıldız Erkek Voleybol Takımı, 11-13 Mayıs tarihleri arasında rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Mersin'de oynanacak karşılaşmalarda Turgutlu Belediyespor ekibinin rakipleri de belli oldu. Şampiyonanın ilk maçını TVF Spor Lisesi ile oynayacak olan Turgutlu Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, 12 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe, 13 Mayıs Cuma günü ise Ziraat Bankası ile mücadele edecek.

"YILDIZ ERKEKLER VOLEYBOL TAKIMIMIZ OYUNCULARI VE TEKNİK EKİBİNİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Türkiye Şampiyonası karşılaşmalarında takıma başarı dileklerini ileten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Manisa, Bölge ve Anadolu Şampiyonu olarak kentimizi Mersin'de temsil eden Yıldız Erkekler Voleybol Takımımız oyuncuları ve teknik ekibini yürekten kutluyorum. Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığımız takımımıza final mücadelelerinde başarılar diliyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Fırat Üniversitesi voleybolda Süper Lig'e çıktı Fırat Üniversitesi voleybolda Süper Lig'e çıktı Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı

voleybol, Turgutlu, Türkiye, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyespor'un Yıldız Erkekleri Türkiye Şampiyonası İçin Mersin'de - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:18:03. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyespor'un Yıldız Erkekleri Türkiye Şampiyonası İçin Mersin'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement