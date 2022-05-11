Turgutlu Belediyespor'un Yıldız Erkekleri Türkiye Şampiyonası İçin Mersin'de - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, Mersin'de oynanan Türkiye Şampiyonası müsabakalarında rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

Manisa, Bölge ve Anadolu Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na adını yazdırmayı başaran Turgutlu Belediyesi Yıldız Erkek Voleybol Takımı, 11-13 Mayıs tarihleri arasında rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Mersin'de oynanacak karşılaşmalarda Turgutlu Belediyespor ekibinin rakipleri de belli oldu. Şampiyonanın ilk maçını TVF Spor Lisesi ile oynayacak olan Turgutlu Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, 12 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe, 13 Mayıs Cuma günü ise Ziraat Bankası ile mücadele edecek.

"YILDIZ ERKEKLER VOLEYBOL TAKIMIMIZ OYUNCULARI VE TEKNİK EKİBİNİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Türkiye Şampiyonası karşılaşmalarında takıma başarı dileklerini ileten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Manisa, Bölge ve Anadolu Şampiyonu olarak kentimizi Mersin'de temsil eden Yıldız Erkekler Voleybol Takımımız oyuncuları ve teknik ekibini yürekten kutluyorum. Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığımız takımımıza final mücadelelerinde başarılar diliyorum" dedi.