Turgutlu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Lokma Hayrı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Turgutlu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Lokma Hayrı Düzenlendi

Turgutlu\'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Lokma Hayrı Düzenlendi

Turgutlu Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle ebediyete intikal eden gazeteciler için lokma hayrı düzenledi. Törene çeşitli yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

09.01.2025 19:20  Güncelleme: 19:22
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Turgutlu Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle ebediyete intikal etmiş tüm gazeteciler adına lokma hayrında bulundu.

Cemiyet merkezi yanında bulunan Turgutlu Manşet Gazetesi önünde düzenlenen lokma hayrına Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, Turgutlu Belediyesi meclis üyeleri, MASKİ Turgutlu Koordinatörü Tekin Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı Ömercan Temizel, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma, MHP İlçe Başkanı Halil Konuş, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Necmettin Bulut, Yenilik Partisi Manisa İl Başkanı Ayşegül Yalçın Bulut, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, esnaf oda başkanları, hemşehri dernekleri başkanları, Turgutlu ilçesi mahalle muhtarları, dernek başkanları, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

"Minnetle anıyoruz"

Turgutlu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Tatlı, lokma hayrına katılım gösteren herkese teşekkür ederken yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle mesleğini icra ederken yada farklı şekilde hayatını kaybederek aramızda bulunmayan tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle düzenlediğimiz lokma hayrına katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel itibariyle kabul edildiği üzere gazetecilik mesleği belki de en zor mesleklerden biridir, herkes evinde uyurken gecenin bir vakti yatağından kalkıp son dakika haberine gitmek, bayramın birinci günü herkes ailesiyle bayramlaşırken alelacele evden çıkıp bayramlaşma haberi yakalamak, yılbaşı gecesi çocuklarınla küçükte olsa bir kutlamaya hazırlanırken gelen telefonla yılbaşı gecesi haberine gitmek, bütün gün haber peşinde koştuktan sonra tam dinleneyim derken itfaiye, ambulans sesleriyle yola koyulmak, bu zorluklardan sadece bir kaç tanesi. 10 Ocak gibi özel günlerde gazetecilerin önemsendiğini hissetmesi açısından önemlidir. Bugün bizlerde düzenlediğimiz bu lokma hayrı vesilesiyle hem vefat etmiş meslektaşlarımızı andık hem de bizleri önemseyen değer veren ilçe yöneticilerini ve vatandaşlarımız ağırladık. Allah hayrımızı kabul etsin."

Kaymakam Kapankaya: "Gazetecilik mesleğini sıradan bir meslek olarak göremeyiz."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle merhum gazeteciler için düzenlenen mevlid-şerif ve lokma hayrı programına katılan Kaymakam Kapankaya, gazeteciliğin sıradan bir meslek olmadığını söyledi. Vefat eden gazetecilerin yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağının altını çizen Kaymakam Kapankaya, "Gazetecilik, kamu hizmeti gören bir meslektir. Bu sebeple gazetecilik mesleğini sıradan bir meslek olarak göremeyiz. Bu doğrultuda bizler de vefamızı göstermek zorundayız. Bugün, dua etmek üzere rahmetli olan, hakka kavuşan, basın mensupları için buradayız. Yaptıkları hizmetler asla unutulmayacaktır ve hayırla yad edilecektir. Bu önemli işe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyor, ebediyete intikal eden basın mensuplarını rahmetle anıyor; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgutlu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Lokma Hayrı Düzenlendi - Son Dakika

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