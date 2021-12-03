Üye Girişi
Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı - Son Dakika

Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı

03.12.2021 15:56
Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kaymakamlığı işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel vatandaşlar ve aileleri için kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kaymakamlığı işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel vatandaşlar ve aileleri için kahvaltı etkinliği düzenlendi. Kahvaltı etkinliğine katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Asıl engellerin beden ve zihinlerde değil, kalplerde olduğuna inanıyoruz. Turgutlu'muzda, Manisa'mızda ve ülkemizde ise tüm engelleri sevgiyle aşacağız" dedi.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kaymakamlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kentte faaliyet gösteren Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği, özel vatandaşları ve protokol üyelerini düzenlediği kahvaltı etkinliğinde bir araya getirdi. Özel bireylerin ailelerinin de katıldığı kahvaltıda Başkan Çetin Akın özel vatandaşlar ve aileleri ile yakından ilgilenerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Orta Park Kafeterya'da gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Çetin Akın'ın yanı sıra Eşi Sabriye Akın, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Aysel Yiğit ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

"Engelsiz bir Turgutlu'yu inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Başkan Çetin Akın düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada asıl engellerin beden ve zihinlerde değil, kalplerde olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, yaşadığınız sorunlara dikkat çekmek ve sizleri çok daha iyi anlayabilmemiz için önemli bir gündür. Bu gün vesilesiyle sizlerle bu güzel organizasyonda birlikte olduğum için son derece mutluyum. Hayatınızı kolaylaştırmak, güvenli, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmenizi sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaşadığınız tüm sıkıntı ve sorunların bilincindeyiz, farkındayız. Karşı karşıya kaldığınız bu sorunların en büyüğünün ne yazık ki empati yoksunluğu ve ayrımcılık olduğunu biliyoruz. Fakat sizleri üzen, zaman zaman umutsuzluğa düşüren olay ve durumlara rağmen toplumumuzun büyük bir çoğunluğu olarak asıl engellerin beden ve zihinlerde değil, kalplerde olduğuna inandığımızı ifade etmek istiyorum. Turgutlu Belediyesi olarak 'Engelsiz bir Turgutlu'yu inşa etmek, yaşam kalitenizi yükseltmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. İhtiyaçlarınızı, talep ve önerilerinizi dinliyor, ortak akılla en etkili ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Sizlerin yalnızca bir gün değil, her gün ve her an yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Turgutlu'muzda, Manisa'mızda ve ülkemizde tüm engelleri sevgiyle aşacağımıza inanıyor, hepinize sağlıklı, mutlu ve engelsiz bir yaşam diliyorum." - MANİSA

Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı
Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı
Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı
Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı
Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı
Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı
Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı

Dünya Engelliler Günü, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı 18:10 AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 14:58 "Asgari ücret 4 bin lira olmalı" diyen Destici, görüşmeler başlayınca beklentisini yükseltti Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu

Son Dakika Haberleri
18:10 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür
18:09 AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı
17:47 Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yaşadığı yeğenini öldürdü
17:38 "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözüyle gündeme oturan Fehmi Pazarlı kendini savundu
17:33 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belli oldu!
17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!
17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı
17:17 Göçük altında kalan iş makinesinin genç operatörü yaşamını kaybetti
17:08 Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu
16:59 Muğla'da üzen olay! Maden için cami ve kiliseyi yıktılar
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 18:19:51. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement