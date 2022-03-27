Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı - Son Dakika
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Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

27.03.2022 16:57
Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 'Turgutlu Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği' açıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 'Turgutlu Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği' açıldı.

Turgutlu'nun Subaşı Mahallesi Bahadır Sokakta 'Turgutlu Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği' açılışı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu dernek açılışına çevre il ve ilçelerden posta güvercini derneklerinin başkanları da katıldı.

Subaşı Camii müezzini Gökhan Yaşar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yaptırdığı duayla açılışı gerçekleştirilen derneğin Başkanı Engin Çağlar yaptığı açılış konuşmasında tüm katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Turgutlu Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği Başkanı Engin Çağlar açılışa katılan dernek başkanları ve derneğin açılışında katkısı bulunanlara plaket takdim etti. Dernek açılışı katılımcılara yemek verilmesiyle sona erdi. - MANİSA

Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı
Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı
Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı
Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı
Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı
Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

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Engin Çağlar, Turgutlu, Subaşı, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı - Son Dakika
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