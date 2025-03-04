Turgutlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Turgutlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Turgutlu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

04.03.2025 18:41
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Turgutlu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Koşu Kırı mevkii eski Manisa yolu üzerinde meydana geldi. Turgutlu istikametine doğru seyir halinde bulunan N.D. idaresindeki 45 ND 451 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Uğur M. idaresindeki 45 AKR 632 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan Uğur M. ile motosiklette yolcu konumundaki Kemal A. ambulanslar ile Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgutlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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