Turgutlu'da Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği Dördüncü Kez Düzenlenecek - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Doğa Kültür Yaşam Derneği (YAŞAMDER) ve Turgutlu Kent Konseyi iş birliğiyle Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'ni düzenleyecek.

Turgutlu Belediyesi, YAŞAMDER ve Turgutlu Kent Konseyi tarafından Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'nin dördüncüsü düzenlenecek. Şenlik, 8 Mayıs Pazar günü saat 13: 00'da Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda yapılacak.

Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda düzenlenecek olan şenlik için hazırlıklar ise devam ediyor. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği, 8 Mayıs Pazar günü saat 13: 00'da başlayacak ve gün boyu farklı etkinliklerle devam edecek.

"ÜRETİCİLERİMİZİN REFAHINI ARTIRABİLMEK İÇİN BU ETKİNLİĞİN ÇOK ÖNEMLİ VE ANLAMLI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yerel tohumların sürdürülebilirliği için söz konusu bu şenliğin oldukça önemli ve anlamlı olduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Pandemi sebebiyle iki yıldır gerçekleştiremediğimiz Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'ni bu yıl dördüncü kez YAŞAMDER ve Kent Konseyimiz ortaklığında düzenleyeceğiz. Tarımsal kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu anladığımız bugünlerde yerel tohumların sürdürülebilirliği için, üreticilerimizin refahını artırabilmek için bu etkinliğin çok önemli ve anlamlı olacağını düşünüyoruz. 8 Mayıs Pazar günü gerçekleştireceğimiz Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'mize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.