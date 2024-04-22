Turistik Diyarbakır Ekspresi Kayseri'de Turistik Mola Verdi - Son Dakika
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Turistik Diyarbakır Ekspresi Kayseri'de Turistik Mola Verdi

Turistik Diyarbakır Ekspresi Kayseri\'de Turistik Mola Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Turistik Diyarbakır Ekspresi, Kayseri'de turistik mola verdi. Ziyaretçiler, Kayseri Kalesi'ni ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezip dönemin önemli eserlerini yakından görme fırsatı buldu.

22.04.2024 15:16  Güncelleme: 15:20
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Turistik Diyarbakır Ekspresi, Kayseri'de turistik mola verdi. Ziyaretçiler, Kayseri Kalesi'ni ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezip dönemin önemli eserlerini yakından görme fırsatı buldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Turistik Diyarbakır Ekspresi" 1051 kilometrelik Ankara-Diyarbakır parkurunda seyahat edecek 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Tarihi Ankara Tren Garı'ndan Diyarbakır'a ulaşmak üzere yola çıkan ekspres, dönüş yolu boyunca Malatya, Elazığ, Sivas ve Kayseri'de turizm molaları vererek sonrasında yeniden Ankara'ya ulaşıp, güzergahı tamamlayacak.

Sezonun ilk seferine 19 Nisan'da çıkan "Turistik Diyarbakır Ekspresi" dönüş yolunda verdiği turistik molalarından birini Kayseri'de gerçekleştirdi.

Ekspresin tarihi ve turistik 1051 kilometrelik güzergahında Kayseri için ayrılan 3 saatlik mola süresinde gezi yolcuları farklı medeniyetlere ait tarihi yapıları görme imkanı buldular.

Ziyaretçiler, Kayseri Kalesi'ni ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, ilk tıp fakültelerinden olduğu bilinen Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Şifahanesinde faaliyet gösteren Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezip dönemin önemli eserlerini yakından görme fırsatı buldular.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'un da eşlik ettiği gezilerde ziyaretçiler, mekansal yolculuklarına zamanda yolculuk da ekleyerek keyifli anlar geçirdiklerini belirterek Kayseri'den çok memnun ayrıldıklarını ifade ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turistik Diyarbakır Ekspresi Kayseri'de Turistik Mola Verdi - Son Dakika

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