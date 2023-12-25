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Mühürlenme ile karşı karşıya kalan pansiyonculara Nisan'a kadar süre - Son Dakika
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Mühürlenme ile karşı karşıya kalan pansiyonculara Nisan'a kadar süre

Denizli'nin Karahayıt Mahallesi'nde bulunan pansiyon işletmecileri, Turizm İşletme Belgesi'ne sahip olmayan pansiyonların mühürleneceği uyarısı üzerine eylem yaptı. Eylem sonucunda alınan komisyon kararıyla turizmcilere Nisan ayı sonuna kadar eksiklerin giderilmesi için süre verildi. İşletme sahipleri, değişen yönetmelikle birlikte uygunluk yazısı alarak Turizm İşletme Belgesi alabilecek ve 30 Nisan tarihine kadar eksiklerini tamamlayabilecek.

Mühürlenme ile karşı karşıya kalan pansiyonculara Nisan\'a kadar süre
25.12.2023 - 20:08,
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Mühürlenme ile karşı karşıya kalan pansiyonculara Nisan'a kadar süre

Turizm İşletme Belgesi alamayan turizmciler eylem yaptı

DENİZLİ - Denizli'nin önemli turizm noktalarından Karahayıt Mahallesi'nde pansiyonları bulunan işletmeciler, Turizm İşletme Belgesi'ne sahip olmayan pansiyonların yıl sonunda mühürleneceği uyarısı sonrasında eylem yaptı. Eylem sonrası alınan komisyon kararı ile turizmcilere Nisan ayı sonuna kadar eksiklerin giderilmesi için süre verdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bulunan pansiyonlara 'Basit Konaklama Belgesi' olmayan işletmelerin yıl sonunda mühürleneceği bildirildi. Uygunluk belgesi alarak İl Kültür Turizm Müdürlüğüne başvuran turizmcilerin eksiklikleri bulunan bir kısmına olumsuz cevap verildi. Sorunları çözemeyen işletme sahipleri Denizli Valiliği önünde eylem yaptı. Ruhsatların 30 yıl öncesine ait olduğunu ve o dönem farklı kurumlardan alındığını ifade eden Hamza Çetinavcı, "Bu ruhsatları jandarmadan alınmış ruhsatlar var. Köy iken alınmış ruhsatlar var. Bu ruhsatları şu anda Turizm Müdürlüğü kabul etmiyor. Örneğin bunun 'Mühürü eksik, imzası gözükmüyor' diyorlar. 40 yıl önce imzalar tabii mürekkebi silinmiş olabilir ama bunlar resmi dairelerden alınmış imza atanların ismi var. O günün şartlarında bayındırlıktan alınmış ruhsatlar var. Şimdi ise 'Basit Konaklama Belgesi'ni almamız isteniyor. Turizm Müdürlüğü şart koşuyor. Bu belgeyi almayanları kapatma yazısı geldi. Yılbaşından sonra bu pansiyonların ekseriyanın mühürleneceği söyleniyor. Şimdi burada çocukları okutan, öğrencisi olanlar, ekmek kapısı burası. Vatandaş burada kendi imkanlarıyla tarlasını satmış, arsasını satmış, burada şuanda iyi kötü bir pansiyon yapmış. 10-15 odalı pansiyonlar var. Bunların yıkmanın yerine bizim düşüncemiz şudur, bunları güçlendirerek, yapı uyumunu sağlatarak burada bunun devam etmesi lazım" dedi.

İşletme sahipleri 30 Nisan tarihine kadar eksiklerine tamamlayabilecek

Vali Ömer Faruk Coşkun'la görüşen pansiyoncular belgelerin kabul edilmediğini söyleyerek çözüm istedi. Vali Çoşkun ile gerçekleşen görüşmenin ardından işletmecileri sevindiren gelişmeler yaşandı. Resmi Gazete'nin 23 Aralık tarihli sayısında 'Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldığına dair Cumhurbaşkanlığının kararı yayımlandı. Ayrıca işletmelerden ilgili kurumdan alacakları uygunluk yazısının Bakanlığa ibraz edilmesine zorunlu kılan ve bunun için işletme sahiplerine 31 Aralık gününe kadar süre tanıyan geçici madde değişti. İşletme sahiplerin tanına süre 4 ay daha uzatıldı. İşletme sahipleri 30 Nisan tarihine kadar eksiklerine tamamlayabilecek.

Değişen yönetmeliğe göre işletmelerin yangın güvenliğine sağlayan, açma ve kapama ruhsatı belgeleyen işletme sahipleri ilgili kurumlardan alacakları uygunluk yazısı ile İl ve Kültür Turizm Müdürlüğüne başvurarak Turizm İşletme Belgesi alabilecek.

Kaynak: İHA
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