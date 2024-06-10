Turizm kentindeki çöpler toplanmayınca iş muhtara düştü - Son Dakika
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Yerel

Turizm kentindeki çöpler toplanmayınca iş muhtara düştü

Muğla'nın önemli turistik ilçelerinden birisi olan Datça'nın İskele Mahallesinde uzun süredir toplanmayan çöpleri gören mahalle muhtarı eline poşeti alarak çöpleri topladı. Datça İskele Mahallesinde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı için yıkımı gerçekleştirilen Hükümet Konağı ve çevresinde bulunan çöpler 20 gündür toplanmadı. İskele Mahallesi Muhtarı Meriç Bora, kendi imkanları ile çevre ve görüntü kirliliği oluşturan çöpleri topladı.

10.06.2024 15:20
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Turizm kentindeki çöpler toplanmayınca iş muhtara düştü

MUĞLA - Muğla'nın önemli turistik ilçelerinden birisi olan Datça'nın İskele Mahallesinde uzun süredir toplanmayan çöpleri gören mahalle muhtarı eline poşeti alarak çöpleri topladı.

Datça İskele Mahallesinde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı için yıkımı gerçekleştirilen Hükümet Konağı ve çevresinde bulunan çöpler 20 gündür toplanmadı. Datça Belediyesi ekiplerinin toplaması gereken çöplerin toplanmadığını gören İskele Mahallesi Muhtarı Meriç Bora, kendi imkanları ile çevre ve görüntü kirliliği oluşturan çöpleri topladı.

İskele Mahallesi Muhtarı Meriç Bora, "Çevremizi temiz tutmamız lazım. Çöpler 20 gündür burada duruyor. Yoğunluktan dolayı alamadı herhalde arkadaşlar. Ben muhtar olarak vatandaşlık görevimi yaptım. Her vatandaşımızdan özellikle çöp konusunda duyarlılık bekliyorum. Herkes önündeki çöpü alsın çöp kutusuna atsın. Yollara çöp atmayalım. Yaz çok yoğun olacak. Memleketimizi sevelim, koruyalım, kollayalım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turizm kentindeki çöpler toplanmayınca iş muhtara düştü - Son Dakika

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