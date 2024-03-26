Turizmci Tevfik Bağcı, Zatürre Nedeniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Turizmci Tevfik Bağcı, Zatürre Nedeniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Turizmci Tevfik Bağcı, Zatürre Nedeniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede zatürre nedeniyle yaşamını yitiren turizmci Tevfik Bağcı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bağcı'nın cenaze törenine siyasi temsilciler, turizmciler ve yakınları katıldı.

26.03.2024 15:22  Güncelleme: 15:25
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İzmir'de tedavi gördüğü hastanede zatürre nedeniyle yaşamını yitiren turizmci Tevfik Bağcı (69), memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurladı.

Kuşadası'nın ünlü turizmcilerinden Tevfik Bağcı için bugün öğlen Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, turizmciler ile Bağcı'nın yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninden önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da camiye gelerek Bağcı'nın yakınlarına başsağlığı diledi. Tevfik Bağcı'nın cenazesi Hanim Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Soğucak Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. Tevfik Bağcı, bir süredir de akciğer kanserini yenmek için mücadele ediyordu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turizmci Tevfik Bağcı, Zatürre Nedeniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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