Turizmci Tevfik Bağcı, Zatürre Nedeniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İzmir'de tedavi gördüğü hastanede zatürre nedeniyle yaşamını yitiren turizmci Tevfik Bağcı (69), memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurladı.

Kuşadası'nın ünlü turizmcilerinden Tevfik Bağcı için bugün öğlen Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, turizmciler ile Bağcı'nın yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninden önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da camiye gelerek Bağcı'nın yakınlarına başsağlığı diledi. Tevfik Bağcı'nın cenazesi Hanim Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Soğucak Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. Tevfik Bağcı, bir süredir de akciğer kanserini yenmek için mücadele ediyordu. - AYDIN