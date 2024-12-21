Türk Armoni Yıldızları Kırklareli'nde Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türk Armoni Yıldızları Kırklareli'nde Konser Verdi

Türk Armoni Yıldızları Kırklareli\'nde Konser Verdi

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY), Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümünde etkileyici bir konser gerçekleştirdi. Konserde Türkçe pop, güncel şarkılar ve caz parçaları seslendirilerek Kırklareli'nin türkülerine de yer verildi. Vali Uğur Turan, orkestra ve sanatçılara teşekkür etti.

21.12.2024 10:47  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) Kırklareli'nde sahne aldı.

Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde Şef Kerimcan Nayman yönetiminde Türkçe pop ve güncel şarkılar ile caz parçalarının da yer aldığı repertuvarda Kırklareli'nin türkülerini seslendirdi.

Büyük beğeni toplayan konserde vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Konserde konuşan Vali Uğur Turan, kente gelerek konser veren orkestraya teşekkür ettiğini belirterek, "Kırklarelili vatandaşlarımız 20 Aralık 1930 yılında ilimizi şereflendiren, onurlandıran ve 'vatandaşa hakikati söyleyin, çok çalışın' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok seviyor. Mili Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e, tüm performansıyla mükemmel eserler sergileyen orkestramıza, çok değerli solistine, sanatı alkışlayan, sanatın kıymetini ve kadrini bilen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Askerimizi çok seviyoruz, muzaffer ordumuzu çok seviyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından orkestraya plaket takdim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Sanat, Müzik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Armoni Yıldızları Kırklareli'nde Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
14:06 TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses’in ilk ifadesi TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
13:18 Bakan Fidan’a açık açık soruldu: HTŞ’yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:58:36. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Armoni Yıldızları Kırklareli'nde Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.