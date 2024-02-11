Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum Şubesi İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum Şubesi İstişare Toplantısı Düzenlendi

Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum Şubesi İstişare Toplantısı Düzenlendi

Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen istişare toplantısına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ve diğer önemli isimler katıldı. Toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

11.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:12
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Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum Şubesi tarafından bir istişare toplantısı düzenlendi.

Programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan ve Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Ak Parti İl Başkan Vekilleri, MHP Palandöken ve Aziziye İlçe yönetimi, Erzurum Ülkü Ocakları yöneticileri ve davetliler katıldı.

Program istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu. Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum Şube Başkanı İsmail Gülli, yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal yaptığı konuşmada "Öncelikle bizim amacımız vatanımız, milletimiz ve devletimizin faydasına olan faaliyetler yürütmektir. Türk Diyanet Vakıf Sen öylesine kurulmuş bir sendika değildir. Genel hedeflerimiz doğrultusunda milli birlik ve beraberliğimiz şimdiye kadar çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen "Şimdiye kadar Erzurum için bir çok çalışmamız oldu şimdiden sonrada hayata geçireceğimiz bir çok projelerimiz var. Camilerimiz ve din görevlilerimiz bizim için çok önemli her daim yanlarında olduk bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ortak akılla aziz şehrimizi her alanda kalkınan ve gelişen bir kente dönüştürüyoruz.

Yalnızca bugünü değil geleceği de planlayarak birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Erzurum inşa edeceğiz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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