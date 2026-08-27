Türk Dizileri Medya Programı İstanbul'da - Son Dakika
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Türk Dizileri Medya Programı İstanbul'da

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İstanbul'da 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde 18 ülkeden gazetecilere yönelik Türk dizileri programı yapılacak.

'Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri Uluslararası Medya Programı', 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde İstanbul'da Türk Dizileri Uluslararası Medya Programı düzenliyor. 18 ülkeden gelen gazeteciler ilk gün İletişim Başkanlığınca düzenlenen 'Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri Çalıştayı'na katılacak.

Uluslararası gazeteciler, sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek röportaj ve özgün içerikler üretme imkanı bulacak. Türk dizilerinin yapım süreçlerini, setlerini, plato ve teknik altyapısını yerinde görecek.

Program; Türk dizilerinin popüler olduğu Arjantin, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Fas, İtalya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Macaristan, Mısır, Moritanya, Özbekistan, Polonya ve Sırbistan olmak üzere toplam 18 ülkeden 37 uluslararası basın mensubunu bir araya getiriyor.

Programın boyunca katılımcılar film platolarını ziyaret edecek. Plato ziyaretlerinin ardından, sunduğu eşsiz manzaranın yanı sıra yalıları ve tarihi dokusuyla da öne çıkan ve Türk dizilerinin vazgeçilmezi olan İstanbul Boğazı'nda bir tur düzenlenecek. Programın son gününde ise İstanbul'un önemli tarihi ve kültürel miras alanlarından Topkapı Sarayı ve Ayasofya Camii ziyaret edilecek. Program, çok sayıda dizi ve film çekimine ev sahipliği yapan; tarihi evleri, dar sokakları ve Haliç manzarasıyla öne çıkan Balat ve Fener semtlerinin ziyaret edilmesiyle sona erecek.

Kaynak: İHA

İstanbul, Kültür, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Dizileri Medya Programı İstanbul'da - Son Dakika

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