Türk doktora 'En İyi Çene Cerrahı' ödülü - Son Dakika

Dr. Hakan Ocak Azerbaycan'da düzenlenen Millionaire Concept Sağlık Ödülleri Organizasyonu'nda En İyi Çene Cerrahı ödülüne layık görüldü.

Sağlık alanında Türk doktorlar öne çıkıyor. Dr. Hakan Ocak Azerbaycan'da düzenlenen Millionaire Concept Sağlık Ödülleri Organizasyonu'nda 'En İyi Çene Cerrahı' ödülü kazandı. Vermiş olduğu Osteobiol Lamina ve Straumann-Neodent Immediate implantoloji kurslarıyla da adından sıkça söz ettiren Ocak'ın katıldığı gecede uluslararası bir çok isim konuk oldu. 2009 yılında dünyanın ilk resmi diş hekimliği fakültesi olan Maryland Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 6 ay süreyle gözlemci doktor olarak görev alan Hakan Ocak, hastalarını kendi adını taşıyan kliniğinde ağırlıyor.

"Kliniğimde son teknoloji cihazlar kullanarak daha özgür, daha bilimsel ve hastalarıma daha faydalı olacak şekilde hizmet sunuyorum. Hem popüler hem ihtiyaç olan estetik, fonksiyonel tedavilerin hepsini uyguluyorum" diyen Dr. Ocak, implant tedavisi ve gülüş tasarımı çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzmanlığı olan eklem tedavileri, ortognatik çene tedavileri gibi spesifik tedavileri gerçekleştiren Dr. Hakan Ocak, kendisinden diğer coğrafyalarda da söz ettirmek için çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL