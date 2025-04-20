Türk Dünyası Çocuk Festivali Samsun\'da Başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türk Dünyası çocuklarını Samsun'da buluşturan Türk Dünyası Çocuk Festivali, 21 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuz Türk Dünyası'nın buluşma noktası oluyor" dedi.

Samsun, bu yıl anlamlı ve renkli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü'nün iş birliğiyle Türk Dünyası Çocuk Festivali gerçekleştiriliyor. 21-22- 23 Nisan tarihlerinde, 9 farklı ülkeden gelen 124 katılımcı çocuğun bir araya geleceği festival, kültürel buluşma ve kardeşlik ruhunun en güzel örneklerinden birini oluşturacak.

Festivalin başlangıcı 21 Nisan Pazartesi günü festival yürüyüşü ile gerçekleşecek. Saat 11.00'de başlayacak olan festival yürüyüşü, DSİ Yerleşkesi, Çiftlik Caddesi ve Onur Anıtı güzergahında yapılacak. Yöresel kıyafetleri ve bayraklarıyla yürüyüşe katılacak olan çocuklar, Samsun sokaklarını adeta bayram yerine çevirecek. Yürüyüşün ardından saat 12.00'de Onur Anıtı önünde resmi açılış töreni düzenlenecek.

Kültürel bağları pekiştirecek

Festivalin ikinci günü olan 22 Nisan Salı günü, Türk Dünyası'nın zengin kültürel mirası sahneye taşınacak. Saat 11.00 ile 12.00 arasında Bulvar AVM Meydanı'nda düzenlenecek olan etkinlikte, Türk Dünyası ülkelerinden gelen çocuklar geleneksel halk oyunlarını sergileyecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan festivalin son gününde ise öncelikle saat 11.00 ile 12.00 arasında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda 23 Nisan resmi töreni gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 14.30 ile 16.00 arasında ise Tütün İskelesi'nde düzenlenecek 23 Nisan Çocuk Şenliği, festivalin en eğlenceli bölümlerinden biri olacak. Oyun alanları, atölyeler, çeşitli etkinlikler ve sürpriz gösterilerle çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkaracak. Samsun halkının da yoğun katılımının beklendiği bu anlamlı etkinlik 23 Nisan coşkusunu daha da özel kılacak.

Türk Dünyası Samsun'da buluşacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuz Türk Dünyası'nın buluşma noktası oluyor. Birçok farklı ülkeden gelen çocuklarımız Samsun'umuzda buluşacak, 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşayacak. Bu noktada Türk Dünyası Çocuk Festivalimiz, bir etkinlik olmasının ötesinde farklı coğrafyalardan gelen çocuklarımızın kültürel değerlerini tanımasına, paylaşmasına ve kardeşlik bağları kurmasına da katkı sağlamış olacak. 2024 yılının sonunda da yine şehrimizde Türk Dünyası'nı buluşturmuştuk. 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nin ardından şehrimizde yeniden güzel bir programa ev sahipliği yapıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında şehrimizde böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini etkinliklerimize davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN