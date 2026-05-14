Türk Eczacılık Günü Kutlandı
Türk Eczacılık Günü Kutlandı

14.05.2026 15:15
ERÜ Eczacılık Fakültesi, 14 Mayıs Türk Eczacılık Günü'nü kutladı ve eczacıların önemine vurgu yapıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Püsküllü, eczacıların ilacın güvenli, etkili ve bilinçli kullanımında sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kaydetti.

ERÜ Eczacılık Fakültesi, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından bir konuşma yapan ERÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Püsküllü, "Bugün, 14 Mayıs Türk Eczacılık Günü'nü büyük bir gurur ve mutlulukla kutlamaktayız. Ülkemizde eczacılık mesleğine yönelik ilk bağımsız eğitim, 14 Mayıs 1839 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane bünyesinde açılan eczacılık sınıfı ile başlamıştır. Bu anlamlı tarih, 1968 yılından bu yana Eczacılık Günü olarak kutlanmakta ve köklü mesleğimizin gelişimini simgelemektedir. Mustafa Kılıçer Eczacılık Fakültesi, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında akademik hayatına başlamış, ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. Bu yıl ise 17. dönem mezunlarımızı verecek olmanın haklı gururunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.

Eczacıların ilacın güvenli, etkili ve bilinçli kullanımında sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kaydeden Püsküllü, "Bugün ülkemizde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 58 Eczacılık Fakültesi bulunmaktadır. Bunlardan yalnızca 19'u tam akreditasyona sahiptir. Fakültemiz de bu seçkin fakülteler arasında yer almakta olup, ikinci kez tam akreditasyon alma başarısını göstermiştir. Bu durum, eğitim kalitemizin ve akademik altyapımızın önemli bir göstergesidir. Fakültemiz; güçlü akademik kadrosu, çağdaş eğitim anlayışı ve bilimsel üretkenliği ile geleceğin eczacılarını yetiştirmeye devam etmektedir. Ayrıca Türkiye'de, fakültemizin de içerisinde bulunduğu yalnızca 12 eczacılık fakültesinde klinik eczacılık alanında uzman eczacı yetiştirilmekte olup, bu programa her yıl sınırlı sayıda öğrenci kabul edilmektedir. Bilindiği üzere tıp ve diş hekimliğinde olduğu gibi eczacılık alanında da uzmanlık eğitimi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı sonucunda mezunlarımız her yıl başarılı sonuçlar elde etmekte, uzman eczacı yetiştirme programlarına katılma hakkı kazanmaktadır. Eczacılar; ilacın güvenli, etkili ve bilinçli kullanımında sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde büyük özveriyle görev yapan tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Türk Eczacılık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir meslek yaşamı diliyorum" diye konuştu.

Programa; ERÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Püsküllü'nün yanı sıra akademisyenler, eczacılar ve öğrenciler katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

