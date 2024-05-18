Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 19 Mayıs\'ı kutladı

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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "19 Mayıs, Türk milletinin irfanla, şan ve şerefle yürüttüğü istiklal mücadelesidir. Yurdumuza peydahlanan düşmana direnişle verilen karşılıktır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yaptığı yazılı açıklama ile kutladı. Geylan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs, Türk milletinin irfanla, şan ve şerefle yürüttüğü istiklal mücadelesidir. Yurdumuza peydahlanan düşmana direnişle verilen karşılıktır. Türk'ün akılcı kararlılığı, yürekli haykırışı, Cumhuriyetimize açılan kapıdır. Milli hudutların temelinin atıldığı taşıyıcı kolondur. 16 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Galata Rıhtımı'ndan Samsun'a doğru yol alan, 19 Mayıs 1919 tarihinde de Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa, kurtuluş mücadelesini başlatmış, bu mücadele kısa sürede Anadolu'ya yayılmıştı. Ordu müfettişi olarak geldiği Samsun'da vatanı kurtarmak için hareket geçen Mustafa Kemal Paşa, istiklale nezreden bedeniyle, ruhuyla, fikriyle, kalbiyle milli mücadelenin yol başçısı oldu."

Geylan, "Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran, egemenliği milletimize teslim eden, müreffeh geleceğimize ışık tutan, çağdaş medeniyet seviyesine geçiş ameliyesini başarıyla sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Büyük Atatürk başta olmak üzere, kahraman mücadele arkadaşlarını, topraklarımız, bayrağımız ve milli bekamız için göğsünü tereddütsüz mermilere siper eden aziz şehitlerimizi minnet, rahmet ve Fatihalarla anıyoruz. Tarih ve aziz milletimiz emin olsun ki; 19 Mayıs ruhu, milli bekamızın hamisi ve teminatı olarak ilelebet yaşayacaktır" dedi. - ANKARA