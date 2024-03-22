Türk Eğitim Sen, Öğretmene Yönelik Saldırıyı Kınadı

GÖKAY ŞİMŞEK
Türk Eğitim Sen Bilecik Şubesi, geçen günlerde Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni M.Y.'ye yönelik yapılan saldırıyı kınadı. Şube Başkan Yardımcısı Ayhan Mercan, "Derdi çocuklarımızın geleceğe hazırlanması olan öğretmenlerimizin bu tür olaylar karşısında il ve ilçe mülki amirleri tarafından bütün uyarılarımıza rağmen yalnız bırakıldığını üzülerek görmekteyiz" dedi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesi Meliha Ercan Ortaokulu önünde toplanan Türk Eğitim Sen üyeleri, 19 Şubat Salı günü veliler tarafından matematik öğretmeni M.Y.'nin darp edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sendika üyeleri adına burada açıklama yapan Türk Eğitim Sen Bilecik Şube Başkan Yardımcısı Ayhan Mercan, şu ifadelere yer verdi:
"19 Şubat 2024 Salı günü okulumuz Meliha Ercan Ortaokulu'nda öğretmenimiz kendini bilmez bir grup veli tarafından planlı menfur bir saldırıya maruz kalmıştır. Ülkemizde ve ilçemizde maalesef son zamanlarda eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ve saldırı olayları dozunu arttırarak devam etmektedir. Bu şiddet olaylarının önlenmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığımızın tüm uyarılarımıza rağmen atması gereken adımları atmadığını eğitim çalışanlarına dönük bu tür saldırıların önlenmesi ile ilgili önleyici çalışmalar yapmadığı gibi olaylar gerçekleştikten sonra olayı yapanların hakettiği cezayı almadığını ve eğitim çalışanlarının bakanlığımızca yalnız bırakıldığını görmekteyiz. Sendika olarak gerek ülke çapında gerekse il düzeyinde yapıcı katkı ve taleplerimizin yeteri kadar karşılık bulamadığını üzülerek müşahede etmekteyiz.
"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDEN ÖTEYE GEÇİLMİYOR"
Yıllarca çıkarılması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenlerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Derdi çocuklarımızın geleceğe hazırlanması olan öğretmenlerimizin bu tür olaylar karşısında il ve ilçe mülki amirleri tarafından bütün uyarılarımıza rağmen yalnız bırakıldığını üzülerek görmekteyiz. Yaşanan bu menfur olaylar sonrasında sorumluluk makamlarının sadece geçmiş olsun dileklerinden öteye geçememeleri eğitim çalışanları olarak bizleri ayrıca üzmektedir. Bizler bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını, olayın sorumlularının hak ettikleri cezayı bir an evvel almalarını idari ve adli mercilerden talep ediyoruz. Olay sonrası yürütülen soruşturmada ve bazı basın organlarında olayı yanıltıcı ve gerçeğinden saptırıcı bir takım girişimler olduğunu görmekteyiz. Yavrularımızın eğitim öğretim gördüğü okula silahla gelerek okulun önünde öğrenciler teneffüs saatinde iken öğretmene saldırılmış, öğretmenimiz silahla tehdit edilerek darp edilmiştir. Yaşanan olay okul kamera kayıtlarında saniye saniye görülmektedir. Özellikle olayın yaşandığı an saat 14: 00-14: 03 arasında kayıtlarda mevcuttur. Bu bilgi belgeler ışığında yürütülecek tüm idari ve adli soruşturmaların çok yakın takipçisi olacağız. Eğitim çalışanlarımızın her zaman ve her koşulda yanlarında olduğumuzun ve olacağımızın bilinmesini isteriz."
Son Dakika › Yerel › Türk Eğitim Sen, Öğretmene Yönelik Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen dördüncü Medya ve İslamofobi Forumu, 14 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Türk Telekom ve Halkbank'ın paydaşı olduğu forumda, Gazze'deki insanlık dramı ve İslamofobi konuları ele alınacak. Forumda, uluslararası ve yerel boyutlarıyla İslamofobi üzerine konuşmalar yapılacak ve mücadele stratejileri tartışılacak.
Kırşehir'de bir markete giderek Ramazan ayı alışverişi yapan Memleket Partisi il başkanı Gülay Baltalık, vatandaşın derdinin seçim olmadığını söyledi. Baltalık, yaptığı alışveriş listesini sosyal medya hesabından paylaştı ve insanların gelir ve vergi adaleti sisteminden uzak yaşadığını aktardı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı. İlçe pazar yerinde ve Hacı Ali Ağa Camii'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Emniyet ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve aldatıcı yöntemlere karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Didim Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında, hayatını kaybeden meclis üyesi Tahsin Kurt ve katledilen Yağmur Tayhan'ın adlarını parka verme kararı aldı. Başkan Atabay, meclis üyelerine plaket verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde ve Sivas Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Ayrıca, gençlere internet kartı ve sinema bileti hediye ettiği de belirtildi.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Otoritesi (SEC), büyük kuruluşlar ve yüksek net değerli şahıslar için kripto para birimlerine yatırım imkânı sunan borsa yatırım fonlarına (ETF) yeşil ışık yaktı. Bu sayede yatırımcılar Amerikan borsalarında listelenen spot Bitcoin (BTC) ETF'lerine erişebilecek. SEC'nin nihai hedefi ise bu yatırım imkanlarını bireysel yatırımcılara da açmak.
ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi. Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken o anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılmak istenen ittifak görüşmelerinde yaşananları anlattı. Ala, YRP'nin taleplerinin AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı iller ve büyükşehirler olduğunu ifade ederek, ''100'e yakın ilçeydi.'' ifadelerini kullandı.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde son Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti grup toplasına başkanlık eden AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Sivas Caddesi'nde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.
AK Parti tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı törenle yapıldı. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ile birlikte, vatandaşlarla iletişimin sağlanması ve yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek için hazırlanan AK Parti Gültepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılanarak, AK Parti'nin seçimi kazanacağını belirtti.
Çetelerin savaş alanına çevirdiği Haiti'de tehditler nedeniyle 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti. Henry'nin istifasıyla çetelerin lideri olan "Barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier "Ülkenin en güçlü adamı" haline geldi. Cherizier, yeni liderin Haiti halkı tarafından seçilmesi gerektiğini savunarak "Bu barışçıl değil kanlı bir devrim, çünkü bir apartheid düzeninde yaşıyoruz" dedi.
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