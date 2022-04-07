Türk fotoğrafçılığını İtalya'da anlatacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türk fotoğrafçılığını İtalya'da anlatacak

07.04.2022 10:07
Türk fotoğrafçılığını İtalya'da anlatacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretim Görevlisi Emre Küheylan, İtalya'da düzenlenecek 'Photolux' adlı dünyaca ünlü fotoğraf festivaline küratör ve konuşmacı olarak davet edildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretim Görevlisi Emre Küheylan, İtalya'da düzenlenecek 'Photolux' adlı dünyaca ünlü fotoğraf festivaline küratör ve konuşmacı olarak davet edildi. Fotoğrafları daha önce birçok ülkede sergilenen, uluslararası festivallerde jüri üyeliği yapan Küheylan, haziran ayında gideceği İtalya'da çağdaş Türk fotoğrafçılığını anlatan panel verecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Radyo ve Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Emre Küheylan, kariyerine Almanya merkezli bir fotoğraf ajansında başladı. Küheylan, uluslararası fotoğraf organizasyonlarındaki çeşitli görevlerinin ardından, akademisyen olarak tecrübelerini İEÜ'deki gençlere aktarmaya başladı.

Küheylan'ın eserleri, şimdiye kadar 10 ülkede sergilendi. Başarısıyla yurt dışındaki organizasyonların da dikkatini çeken Küheylan, geçtiğimiz yıl dünyanın en prestijli fotoğrafçılık yarışmalarından biri olan Uluslararası Fotoğraf Ödüllerinin (IPA) jürisine seçilen ilk Türk oldu. Bu sene İtalya'nın Lucca şehrinde yapılacak 'Photolux' adlı festivalde de ülkemizi temsil edecek olan Küheylan, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İtalya'daki festivalden davet almanın kendisini gururlandırdığını söyleyen Küheylan, "İtalya'nın sembol etkinliklerinden biri olan festival, 2005 yılından beri uluslararası katılımla gerçekleşiyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği festival, fotoğrafçılık alanında çok bilinen ve takip edilen bir etkinlik. Festivalde, benden çağdaş Türk fotoğrafçılığını anlatan bir konuşma yapmamı ve bir gösterim düzenlememi istediler. Bunun için de uzun süredir hazırlanıyorum. Türkiye'den Ahmet Sel, Aslı Çelikel, Can Dağarslanı, Cemre Yeşil Gönenli, Elif Karakoç ve Oğulcan Arslan ile iletişime geçerek festivalin bu yılki temasına uyan, yaklaşık 150 eserlik seçki oluşturduk. Türk fotoğrafçılığının geldiği noktayı ve fazla bilinmeyen yönlerini anlatacağım konuşmamın da ülkemizin bu alandaki tanıtımı için önemli olduğunu düşünüyorum. Haziran ayının başında gideceğim festivalde amacım ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu. - İZMİR

Türk fotoğrafçılığını İtalya'da anlatacak

YORUMLAR
500
Bolu'da Türk fındık türlerinin çiçek açma, tozlaşma ve döllenme takvimi hazırlanacak Bolu'da Türk fındık türlerinin çiçek açma, tozlaşma ve döllenme takvimi hazırlanacak Adana'da polis engelli çocuklara ekip araçlarını tanıttı Adana'da polis engelli çocuklara ekip araçlarını tanıttı

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, İtalya, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk fotoğrafçılığını İtalya'da anlatacak - Son Dakika


Son Dakika
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
09:52 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Kaan'ın katili kim?
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
09:35 Ekonomist Yeşilada'dan enflasyonu düşürecek 3 formül: Bağımsız Merkez Bankası, bağımsız yargı, şeffaf ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:39:30. #1.13#
SON DAKİKA: Türk fotoğrafçılığını İtalya'da anlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement