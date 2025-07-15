"Türk halkı 9 yıl önce demokrasi destanını yazdı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

"Türk halkı 9 yıl önce demokrasi destanını yazdı"

"Türk halkı 9 yıl önce demokrasi destanını yazdı"
15.07.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin Türk milletinin direnişiyle bertaraf edildiğine değinerek, hain...

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin Türk milletinin direnişiyle bertaraf edildiğine değinerek, hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini söyledi.

Gölbaşı Özel Hareket ve Havacılık Daire Başkanlığında 44 kahraman polisin şehit olduğunu, ayrıca 253 kahraman vatandaşın da FETO'cüler tarafından şehit edildiğini anımsatan Gündüz, "2 bin 737 vatandaşımızın da gazi olduğu karanlık gecede yaşananlar unutulmamıştır. 15 Temmuz karanlık gecede kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil ve milletimizin gönlünde taht kurmuş jandarma teşkilatımız, fedakar emniyet teşkilatımız FETÖ hain terör örgütüne vatandaşlarımızla bir ve beraber olarak FETÖ'cü teröristlere geçit vermemişlerdir" dedi.

Milletin Çanakkale ruhu ile yeniden ayağa kalktığını ifade eden Gündüz, "Dernek olarak 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında olarak, onlar için faaliyetlerini Türkiye'nin dört bir yanında devam ettirmektedir. Derneğimiz şehit yakınlarımız ve gazilerimizle kardeşlik hukuku kurmak, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak ve yaşatmak üzere faaliyet göstermektedir. 15 Temmuz gibi hain darbelerin bir daha yaşanmaması için bizlerin 15 Temmuzu doğru anlamamız, doğru okumamız ve gelecek nesillere doğru aktararak unutturmamamız gerekmektedir. 15 Temmuzu sulandırarak unutturmaya çalışanlar var. Biz dernek olarak yaptığımız etkinlik ve faaliyetlerle 15 Temmuz ruhunu sürekli canlı tutuyor ve unutturmamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Demokrasi, Politika, Güvenlik, Kültür, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Türk halkı 9 yıl önce demokrasi destanını yazdı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Gurbetçiler geliyor Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
Iğdır’da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı Iğdır'da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı!
Trabzonspor transferde büyük oynuyor Yeni hedef Atletico Madrid’in yıldızı Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid'in yıldızı
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya’dan ceza yedi Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya'dan ceza yedi
Isparta’da tartışma kanlı bitti Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı Isparta'da tartışma kanlı bitti! Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
Beşiktaş, Chamberlain’in sözleşmesini feshetti Beşiktaş, Chamberlain'in sözleşmesini feshetti
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Gülerek poz vermişler Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Gülerek poz vermişler

12:51
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek’ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
12:45
FETÖ’ye darbe indiren operasyonun detayları
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları
10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
17:44
Okan Buruk 2 ismin biletini kesti: Takımdan yollanacaklar
Okan Buruk 2 ismin biletini kesti: Takımdan yollanacaklar
17:43
Tarih belli oldu DEM Parti İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
Tarih belli oldu! DEM Parti İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
17:41
Estonya’nın gerçek mühimmatlı tatbikatına Rusya’dan tepki: Çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz
Estonya'nın gerçek mühimmatlı tatbikatına Rusya'dan tepki: Çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz
17:11
Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir
Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir
17:08
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
17:06
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran “Rojava“ iddiası DEM Parti’den açıklama geldi
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran "Rojava" iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi
16:50
İngiltere’de küçük uçak kalkıştan hemen sonra yere çakıldı: 4 ölü
İngiltere'de küçük uçak kalkıştan hemen sonra yere çakıldı: 4 ölü
16:49
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ mensupları yakalandı
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ mensupları yakalandı
16:44
Yusuf Yazıcı’ya iki sürpriz talip
Yusuf Yazıcı'ya iki sürpriz talip
16:43
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Gülerek poz vermişler
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Gülerek poz vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 13:33:22. #7.12#
SON DAKİKA: "Türk halkı 9 yıl önce demokrasi destanını yazdı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.