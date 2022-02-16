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Türk Hava Kurumu Üniversitesi kuruluşunun 97'nci yılını kutladı - Son Dakika

Türk Hava Kurumu Üniversitesi kuruluşunun 97'nci yılını kutladı

16.02.2022 18:32

Türk Hava Kurumu Üniversitesi kuruluşunun 97'nci yılını kutladı Türk Hava Kurumu Üniversitesi kuruluşunun 97'nci yılını üniversitenin konferans salonunda yaptığı bir programla kutladı.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi kuruluşunun 97'nci yılını kutladı

ANKARA - Türk Hava Kurumu Üniversitesi kuruluşunun 97'nci yılını üniversitenin konferans salonunda yaptığı bir programla kutladı.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi kuruluşunun 97'nci yaşını Üniversitesi'nin konferans salonunda yaptığı bir programla kutladı. Programa Ankara Valisi Vasip Şahin,Mütevelli Heyeti başkanı Hacı Abdullah Kaya, mütevelli heyeti başkan vekili Ali Yüksel, mütevelli heyeti üyeleri ile çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.p Program sonrası üniversitesi öğrencileri yaptıkları AR-GE çalışmaları hakkında bilgi paylaştılar.

"Ülkemiz genç nüfusuyla bu yarışta avantajlı bir konuma sahip"

Teknoloji alanında büyük değişmelerin yaşandığını ve ülkemizin de avantajlı olduğunu belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Kaya, "Günümüzde başta teknoloji olmak üzere her alanda baş döndürücü bir gelişime ve değişime şahit olmaktayız. Ülkeler arasında bu sürece yön ve hız vermek amacıyla kıyasıya rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet ve hızın başında da havacılık ve uzay çalışmaları gelmektedir. Günümüzde nitelikli insan kaynaklarıyla bilgiyi öğreten kullanan ve yeni bilgilere dönüştürebilen toplumların rekabette daima bir adım öndedirler. Ülkemizde genç nüfusuyla bu yarışta avantajlı bir konuma sahiptir" diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanında yaralı ve hastaları hastanelere sevk edip, orman yangınlarında havadan aktif rol aldıklarını söyleyen Kaya, 10 binlerce vatandaşa sportif ve amatör havacılık aşıladıklarını da belirtti.

"Çalışmalar bu kurumu tekrar eski canlılığına kavuşturmak ve belirlenen hedeflerine taşıma gayretidir"

Yapılan çalışmaların kurumu tekrardan eski canlılığına kavuşturmak olduğunu belirten Vasip Şahin, " 97'nci kuruluş yıldönümünün kutlu olmasını daha nice yüzyılları gelişerek ve millete hizmet yolunda çok daha verimli çalışmalara mekan oluşturarak devam etmesini diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere konuyla ilgili tüm taraflar bu kurumun yaşatılması için ellerinden gelen gayretini göstermiştir. Bugünde yapılan çalışmalar bu kurumu tekrar eski canlılığına kavuşturmak için ve belirlenen hedeflerine taşıma gayretidir. Bizlerde bu dönemde kurumun yanındayız. Bu kurum bizlere 100 yıl önce uzayın ve havacılığın ne kadar önemli olduğunu işaret etmiş bir kurumdur. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle de o gün işaret edilenler çok daha önemli bir hal almıştır. Artık uzayda yer kapma mücadelelerinin zirveye çıktığı bu dönemde bu tür kurumlarında bu yarışta etkin rol alması gerekiyor" dedi.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi kuruluşunun 97'nci yılını kutladı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi kuruluşunun 97'nci yılını kutladı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi kuruluşunun 97'nci yılını kutladı

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Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Abdullah Kaya, Vasip Şahin, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Hava Kurumu Üniversitesi kuruluşunun 97'nci yılını kutladı - Son Dakika


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