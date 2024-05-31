Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü için mesaj yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Hava Kuvvetleri\'nin kuruluş yıl dönümü için mesaj yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü için bir mesaj yayımladı. Aksoy, Türk Hava Kuvvetleri'nin kendisini sürekli geliştirerek bugünkü üstün hava teknolojisine kavuştuğunu ve dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasındaki saygın yerini aldığını belirtti. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri'nin üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini ve milletin gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

31.05.2024 11:22
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Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü için mesaj yayımlayan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "1 Haziran 1911'de kurulan Türk Hava Kuvvetleri (THK) 'İstikbal göklerdedir' sözünden aldığı ilhamla kendisini sürekli geliştirerek bugünkü üstün hava teknolojisine kavuşmuş, tecrübesi ve nitelikli personeli ile dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasındaki saygın yerini almıştır" dedi.

Vali Aksoy, yayımlamış olduğu mesajında, "Aziz milletimizin göklerdeki gururu olan Hava Kuvvetleri'mizin kuruluşunun 113'üncü yılını coşku ve heyecan içinde kutluyoruz. 1 Haziran 1911'de kurulan Türk Hava Kuvvetleri, 'İstikbal göklerdedir' sözünden aldığı ilhamla kendisini sürekli geliştirerek bugünkü üstün hava teknolojisine kavuşmuş, tecrübesi ve nitelikli personeli ile dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasındaki saygın yerini almıştır. Türk Hava Kuvvetleri'miz ülkemizde ve dünyada barışın tesisinde üstlendiği görevleri de başarıyla yerine getirmekte ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Türk Hava Kuvvetleri'mizin kuruluşunun 113'üncü yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; vatanımızın, semalarımızın ve asil milletimizin huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri, Hüseyin Aksoy, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü için mesaj yayımladı - Son Dakika

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