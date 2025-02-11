Türk Hava Yolları'ndan Air India Express'e Anlaşma - Son Dakika
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Türk Hava Yolları'ndan Air India Express'e Anlaşma

Türk Hava Yolları\'ndan Air India Express\'e Anlaşma

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Air India Express ile Boeing 737 filosu için bakım anlaşması imzaladı.

11.02.2025 12:49
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Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Hindistan'ın bayrak taşıyıcı hava yolu Air India grubuna bağlı Air India Express ile Boeing 737 filosunu kapsayan bir anlaşmayı Dubai'de gerçekleşen MRO Middle East fuarında imzaladı.

Dünyanın en büyük uçak bakım ve onarım (MRO) şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Hindistan'ın bayrak taşıyıcı hava yolu Air India grubuna bağlı Air India Express ile Boeing 737 filosunu kapsayan bir anlaşmayı Dubai'de gerçekleşen MRO Middle East fuarında imzaladı.

Anlaşma, 190 adet Boeing 737-8 ve 737-10 uçağının komponent ikame ve bakım ihtiyaçlarını kapsıyor. Anlaşma sayesinde Air India Express, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin geniş komponent havuzu, bakım, onarım, revizyon, modifikasyon ve lojistik gibi hizmetlerinden faydalanabilecek. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., küresel tedarik zincirini ve teknik uzmanlığını kullanarak Air India Express'in operasyonel verimliliğini ve filo güvenilirliğini artırmaya devam edecek.

Anlaşmanın imzalanması hakkında, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut; "Air India Express ile iş birliğimizi bu yeni anlaşma ile daha da güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin devamı, komponent bakım-onarım hizmetlerimizdeki güvenilirliğimizin kanıtı niteliğindedir. Kabiliyetlerimiz ve küresel tedarik zincirimiz sayesinde havayolunun operasyonel verimliliğini en üst seviyelere taşıyacağız. Air India Express'e çözüm ortağı olarak bize olan güvenlerini sürdürdükleri için teşekkür ediyoruz. Hindistan havacılığının yükselişine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

İş birliğinin devamı hakkında, Air India Express Genel Müdürü Aloke Singh ise; "B737-8 ve B737-10 uçaklarımız için komponent destek ve çözüm hizmetleri konusunda Turkish Technic ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu stratejik ortaklık, bakım ve onarım yetkinliklerimizi daha da güçlendirerek B737 filomuzun hızla büyümesini destekleyecek" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Air India Express'in uzun yıllardır birçok farklı bakım hizmetini kapsayan köklü bir iş birliği bulunuyor. Bu anlaşmalar, iki şirket arasındaki karşılıklı güveni ve iş birliğini daha da pekiştirirken, Air India Express'in operasyonel verimliliğe olan hassasiyetini de gösteriyor. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., kesintisiz ve sorunsuz operasyon desteği sağlayarak Air India Express'in büyüyen ağına katkıda bulunmaya devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Hava Yolları'ndan Air India Express'e Anlaşma - Son Dakika

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