Türk Hava Yolları\'ndan Şam\'a Uçuşlar Başlıyor

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Türkiye'den Şam'a ilk uçuş 23 Ocak'ta

ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Ocak'ta başlayacak Türk Hava Yolları'nın Şam seferlerinin, Suriye'de BAAS rejiminin devrilmesinin ardından ülkede başlayan yeni dönemin en büyük göstergesi olduğunu söyledi. Uraloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2025 etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Haftada 3 frekans olarak planladığımız THY'nin Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır. Suriye'de emniyet ve hava seyrüsefere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli uzmanlık ve destekleri sağlıyoruz. Aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın da Şam'a bir heyet göndererek gerekli incelemeleri yaptığını ifade etmek isterim. Haftada 3 frekans olarak planladığımız THY'nin Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır" dedi.

Bakan Uraloğlu, 10 yıl aradan sonra Bingazi'ye yeniden başlatılan uçuşların büyük bir adım olduğunu vurguladı. Haftada 3 frekans olarak planlanan seferlerin Libya'nın istikrarına katkı sunacağını ifade eden Uraloğlu, "Bingazi seferlerinin Trablus ve Bingazi'den gelecek talepler doğrultusunda artacağına inanıyorum. Bu gelişme, havacılık sektörümüzün bölgedeki etkinliğini daha da artıracak" dedi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 2024 yılında 517 bin 285 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 80 milyon yolcuya hizmet verildiğini belirterek, 2025'te uygulanacak olan "Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları" ile İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak liderliğini sürdüreceğini vurguladı.

Küresel havacılık sektöründe etkili olmak adına Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği ile iş birliği çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Havacılık sektöründe geldiğimiz nokta, Türkiye'yi bir transit merkez haline getirmiştir. Bu başarıda emeği geçen herkes, özellikle Türk Hava Yolları ailesi, bu gururu fazlasıyla hak etmektedir" dedi.