Türk hayırsevelerden Endülüs'e Ramazan yardımı - Son Dakika
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Türk hayırsevelerden Endülüs'e Ramazan yardımı

26.04.2022 00:57
Türk hayırsevelerden Endülüs'e Ramazan yardımı

Türk hayırseverler, Endülüs bölgesinde yaşayan Müslümanlara gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk hayırseverler, Endülüs bölgesinde yaşayan Müslümanlara gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Ramazan çalışmalarını "Dünya Değişsin" çağrısıyla 35 ülkede sürdüren Sadakataşı Derneği, İspanya'nın Endülüs bölgesinde yaşayan Müslümanlara gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Endülüslü Müslümanlar, La Vega Camii'nde kurulan iftar sofralarında bir araya gelirken, yardımların devamında 200 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk hayırseverlerin Endülüs'te yaptığı Ramazan faaliyetlerine Çatalca Vaizi Dr. Muhammed Mahsun Vanlıoğlu Hoca da iştirak etti. Camide verilen iftar yemeğinin ardından Masum Vanlıoğlu Hoca cemaate İslam'da kardeşlik, birlik ve beraberlik üzerine sohbet verdi. Masum Vanlıoğlu imamlığında camide teravih namazı eda edildi.

Kardeşlik bağları güçlenecek

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, açıklamasında "Buradaki Müslümanlara ihtiyaçları olan caminin kazandırılmasında katkıda bulunmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kadim Endülüs Müslümanları ile Türkiyeli Müslümanların arasındaki geçmişe dayalı kardeşlik bağlarının devam etmesine, güçlenmesine bu projenin katkıda bulunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dr. Muhammed Mahsun Vanlıoğlu yaptığı konuşmada La Vega Camisi'nin bölgede büyük bir ihtiyacı giderdiğini, dünya Müslümanları arasındaki kardeşliğin bu cami desteği ile birlikte önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Vanlıoğlu sözlerinin devamında İslam'ın izlerinin Endülüs'te çok köklü olduğunu dolayısıyla bu topraklardaki kardeşlerimizin kendi inanç ve kültürlerini medeniyetlerini sürdürmeleri hususunda bölgede yapılan bu sosyal faaliyetlerin çok önemli olduğunu ifade etti. - GRANADA

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İspanyol turistler Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ediyor İspanyol turistler Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ediyor Sadakataşı Derneği Endülüs'te satın alınarak Müslümanlara devredilen camide iftar verdi Sadakataşı Derneği Endülüs'te satın alınarak Müslümanlara devredilen camide iftar verdi

İspanya, Masum, İslam, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk hayırsevelerden Endülüs'e Ramazan yardımı - Son Dakika


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