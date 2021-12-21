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Türk iç giyim markasından yurt dışına büyük açılım - Son Dakika

Türk iç giyim markasından yurt dışına büyük açılım

21.12.2021 11:57
Türk iç giyim markasından yurt dışına büyük açılım

Kadın İç Giyim, Ev Giyim, Plaj Giyim ve Çorap (KİEP) sektöründe yer alan en büyük 5 marka içinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen Kadın İç Giyim perakende markası Suwen, dünya markası vizyonu ile Avrupa pazarına giriyor.

Kadın İç Giyim, Ev Giyim, Plaj Giyim ve Çorap (KİEP) sektöründe yer alan en büyük 5 marka içinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen Kadın İç Giyim perakende markası Suwen, dünya markası vizyonu ile Avrupa pazarına giriyor. Suwen Romanya'da ilk adımda 3 mağaza birden açıyor.

Türkiye KİEP sektöründe faaliyet gösteren, 2016 ile 2020 arasında içinde bulunduğu pazarın ve modern organize kanalın üzerinde yıllık ortalama bileşik büyüme oranı yüzde 48,3 olan Suwen ihracat vizyonunu açıkladı. Halen yurtiçinde 37 şehirde 137 mağazası bulunan Suwen, gelecek 3 yıl içerisinde Türkiye ve yakın coğrafyalarda toplam 300 noktaya ulaşmayı ve bunun yüzde 20'ye yakınının Türkiye sınırları dışında olmasını planlıyor.

Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk, Türkiye'den özgün, kendine güvenen ve Türk kadınını temsil eden bir dünya markası çıkarma vizyonu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Romanya'da yatırım yapmak ve mağaza açmak için uzun süredir hazırlık çalışmaları yürütüyorduk. Bu çalışmalarımızı tamamladık ve artık yatırımı gerçekleştiriyoruz. Başkent Bükreş'te açacağımız 3 mağaza ile yeni yılda Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapıyoruz. Romanya pazarında 2 yıl içerisinde 15 noktaya ulaşacağımızı öngörüyoruz.

Romanya Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak gelişen, refah seviyesi yükselen bir ülke. Orta ve orta üst toplum kesimlerinin alım gücü artıyor. Bu ülkede ürünlerimiz için ciddi bir potansiyel görüyoruz. Bu kapsamda, markamızı Avrupa pazarına taşıma açısından önemli bir dönüm noktasını gerçekleştirdik.

Bugün Türkiye'de 137 mağazamız var. Gelecek 3 yıl içerisinde Türkiye ve yakın coğrafyalarda toplam 300 noktaya rahat bir biçimde ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bunun yüzde 20'ye yakınının Türkiye sınırları dışında olmasını istiyoruz. Böylece gelirlerimizin en az yüzde 30'unun ihracat kaynaklı olmasını bekliyoruz.

Markamızın kökleri yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan, uluslararası markalara yüksek kalitede iç giyim üretimi yapan ve yapmaya devam eden bir yerden geliyor. Bünyemizde bulunan geniş tasarım ve modelhane ekibi sayesinde Suwen'e özgün desenler, kaliteli malzemelerle buluşuyor ve teknik açıdan uluslararası markaların sunabildiği benzersiz ürünler hazırlıyoruz. Küresel ölçekte etkilerini yaşadığımız salgın hastalıkla tedarik zincirinin kırılmasının ülkemize ve markamıza yakın coğrafyamızda fırsatlar sunduğuna inanıyoruz.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen iç giyim perakende markası olarak benzer bir performansı sınırlarımızın ötesinde de gerçekleştireceğiz." - İSTANBUL

Türk iç giyim markasından yurt dışına büyük açılım
Türk iç giyim markasından yurt dışına büyük açılım

Türkiye, İhracat, Romanya, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk iç giyim markasından yurt dışına büyük açılım - Son Dakika


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