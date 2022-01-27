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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kara yolları işçilerini ziyaret etti - Son Dakika

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kara yolları işçilerini ziyaret etti

27.01.2022 00:57
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kara yolları işçilerini ziyaret etti

Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliği'nde kara yolları işçilerini ziyaret eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı.

Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliği'nde kara yolları işçilerini ziyaret eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı. Aynısını bize de verecekler. Ama bu yeterli değil. Aynısını Bağ-Kur ve işçi emeklisine de vermesi gerekiyor" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kar yağışının etkili olduğu ve hayatı olumsuz etkilediği Bolu'da zorlu koşullarda karla mücadele eden Bolu Dağı Tüneli Bakım İşletme Şefliği'ne bağlı kara yolları işçilerini ziyaret etti. İşçilerle bir araya gelen Atalay, çalışanların sorunlarını dinleyerek, önümüzdeki günlerde yapılacak zamlarla ilgili bilgiler verdi.

"Kara yolları ve enerji işçilerinin sıkıntıları var"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kara yolları ve enerji işçilerinin sorunları olduğunu ve çözmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Buradaki arkadaşlarımız 3 gündür evine gitmeyen, uyumayan arkadaşlarımız var. Burada en azından arkadaşlarımıza moral verelim, hal hatır soralım. Sıkıntıları var mı dinleyelim, çözebildiklerimizi çözelim, çözemezsek sırtlarını sıvazlayarak 'Bu ülkenin size ihtiyacı var' diyelim. Özellikle kış aylarında kara yolları işçilerimiz, enerji işçilerimiz yoğun gayret sarf ediyorlar. Bu seneki kar trafiğin ötesinde, insanlığın sağlığını ilgilendirecek şekilde yoğun oldu. 10 saat yolda kalanlar oldu. Ben özellikle Kızılay'ından AFAD'ına, gazetecisinden, işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Ben de haftada 2 gün bu yolu kullanıyorum. Burada çalışan insanların sorunları var. Biz dün akşam çalışma bakanıyla beraberdik. Geçen hafta da sayın Cumhurbaşkanımız'a gittik. Kara yolları ve enerji işçilerinin sıkıntıları var. Burada bir bizim kadrolu işçilerimiz bir de müteahhittin çalıştırdığı işçiler var. İkisi de aynı işi yapıyor. Aynı çatı altında 2-3 tane işçi çeşidi olmaz. Dün Karayolları Genel Müdürümüzle görüştük. Onların meselelerini takip ediyor" şeklinde konuştu.

Atalay, devlet işçilerine de memurlara yapıldığı gibi ilave zam yapılacağını belirterek, "Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı. Aynısını bize de verecekler. Bu akşam ya da yarın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili açıklama yapar. Ama bu yeterli değil. Aynısını Bağ-Kur ve işçi emeklisine de vermesi gerekiyor. Sanırım onunla ilgili de bir çalışma yapılıyor. Kamuoyunu bilgilendirirler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU

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Toros Dağları, Türk İş, Memur, Bolu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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