Türk Kadınlar Konseyi Başkan Ergün'le istişarelerde bulundu - Son Dakika
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Türk Kadınlar Konseyi Başkan Ergün'le istişarelerde bulundu

01.03.2022 15:18
Türk Kadınlar Konseyi Başkan Ergün'le istişarelerde bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şube kurucu Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve Şube Başkanı Melahat Uz'u ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şube kurucu Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve Şube Başkanı Melahat Uz'u ağırladı.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şube kurucu Başkanı Mübeccel Kafkaslı, Dernek Şube Başkanı Melahat Uz ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da yer aldı. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Cengiz Ergün, 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli eser ile fincan takımını ziyaret anısına konuklarına takdim etti. Derneğin kurucu Başkanı Mübeccel Kafkaslı da, Başkan Ergün'e hediye takdiminde bulunarak, birlikte yer aldıkları fotoğraflardan oluşan albümü de hediye etti.

Ziyarette derneği faaliyetleri hakkında bilgi veren Kafkaslı, Başkan Ergün'ün Manisa'ya önemli hizmetler verdiğini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayından itibaren derneğin Şube Başkanlığı görevini devraldığını belirten Melahat Uz da, yeni dönemde yapacakları çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. Ziyarette, kadınların ürettikleri ürünleri satabilecekleri bir alan için görüş alışverişinde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların üretimde söz sahibi olmaları, gelir elde etmeleri noktasında yaptıkları hizmetleri konuklarına aktaran Başkan Ergün, bu noktada üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Ergün, geçtiğimiz yıl Haziran ayında göreve gelen Melahat Uz'a da başarılar diledi. - MANİSA

Türk Kadınlar Konseyi Başkan Ergün'le istişarelerde bulundu
Türk Kadınlar Konseyi Başkan Ergün'le istişarelerde bulundu
Türk Kadınlar Konseyi Başkan Ergün'le istişarelerde bulundu

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Cengiz Ergün, Manisa, Milli, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Kadınlar Konseyi Başkan Ergün'le istişarelerde bulundu - Son Dakika


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