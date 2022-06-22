Türk Kızılay Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti - Son Dakika
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Türk Kızılay Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti

22.06.2022 20:49

Türk Kızılay Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti Türk Kızılay'dan ilk etapta 500 Afgan depremzedeye yardım eli Afganistan'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay, bölgedeki ekipleri ile seferber oldu.

Türk Kızılay Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti

Türk Kızılay'dan ilk etapta 500 Afgan depremzedeye yardım eli

ANKARA - Afganistan'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay, bölgedeki ekipleri ile seferber oldu. İlk etapta 500 aile için gıda kolisini bölgeye sevk etti.

Depremin en çok hasar verdiği Afganistan'ın Paktika eyaletindeki Giyan ilçesine hareket eden Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu ekipleri, yapılan değerlendirmenin ardından Afgan Kızılayı yetkilileri ile birlikte ilk müdahale olarak 500 aile için gıda kolisi sevk etti. Deprem bölgesine ulaşılmasının ardından yardım dağıtımlarına başlayacak olan Türk Kızılay ekipleri, kapsamlı ihtiyaç tespiti çalışmaları da yürütecek.

Türk Kızılay, ihtiyaç tespitlerinin ardından da depremzedeler için gıda ve gıda dışı yardım malzemeleri sevkiyatları ile acil insani yardım faaliyetlerine devam edecek.

YORUMLAR
500
BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu
Kaynak: İHA

Afganistan, Kızılay, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Kızılay Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Kızılay Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti - Son Dakika
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