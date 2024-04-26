Türk Kızılay Çocuk Festivali Ankara'da Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Türk Kızılay Çocuk Festivali Ankara'da Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Türk Kızılay Çocuk Festivali Ankara\'da Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Türk Kızılay tarafından Ankara'da düzenlenen 5. Çocuk Festivali, çocukların eğlenceli ve öğretici aktivitelerle 23 Nisan Haftası'nı coşkuyla kutlamaları için Mavi Göl Parkı'nda gerçekleştirildi. Festivalde çocuklar çeşitli oyunlarla eğlendi ve sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle buluştu. Türk Kızılay ve Kızılay şubeleri ortaklığında düzenlenen festival, 45 ilde gerçekleştiriliyor.

26.04.2024 14:23
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Türk Kızılay tarafından Ankara'da 5.'si düzenlenen Çocuk Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Türk Kızılay tarafından çocukların eğlenceli ve öğretici aktivitelerle 23 Nisan Haftası'nı coşkuyla kutlamaları için Türk Kızılay Çocuk Festivali'nin bu yıl 5'ncisi Mavi Göl Parkı'nda düzenleniyor. Mamak'taki 5 ilkokuldan yaklaşık bin öğrenci ve 39 öğretmenin katıldığı festivalde çocuklar çeşitli oyunlar ile eğlendi. Çocuk Festivali, çocukların gelişimine katkıda bulunmak, onları sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle buluşturmak ve sosyal becerilerini geliştirmelerine imkan tanımak amacıyla pek çok etkinlik içeriyor. Sahne gösterileri, kukla şovlar, şişme oyun alanı, interaktif oyunlar, boyama atölyeleri ile renkli bir festival oluşturuldu.

Festivali çok beğendiğini dile getiren 1. sınıf öğrencisi Eymen Alıcı, "En çok halat çekme oyununu sevdim" dedi.

4. sınıf öğrencisi Eyüp Özgan da, "Öğretmenlerime ve Türk Kızılay'a çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum, çok eğleniyorum" şeklinde konuştu.

Türk Kızılay ve Kızılay şubeleri ortaklığında yürütülen festival 45 ilde düzenleniyor. 20-28 Nisan haftası boyunca devam edecek olan festival, geçen yıl sadece deprem bölgesinde düzenlenmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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