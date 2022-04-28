Türk Kızılay Devrek Temsilciliğinden "Huzura Vefa" projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay Devrek Temsilciliğinden "Huzura Vefa" projesi

28.04.2022 13:59
Türk Kızılay Devrek Temsilciliğinden "Huzura Vefa" projesi

Türk Kızılay Devrek temsilciliği yapmış olduğu şenlendirme projesi doğrultusunda proje ortakları Devrek Mesleki Eğitim Merkezi, Devrek Huzurevi Müdürlüğü ortaklığında, Huzurevi sakinlerinin 1 Mart-31 Haziran tarihleri arasında 6 ay süreyle geçmiş ile bağımız olan yaşlıların kişisel bakım...

Türk Kızılay Devrek temsilciliği yapmış olduğu şenlendirme projesi doğrultusunda proje ortakları Devrek Mesleki Eğitim Merkezi, Devrek Huzurevi Müdürlüğü ortaklığında, Huzurevi sakinlerinin 1 Mart-31 Haziran tarihleri arasında 6 ay süreyle geçmiş ile bağımız olan yaşlıların kişisel bakım hizmetleri üstlendiler.

Meslek liseleri aileleri ile buluşuyor doğrultusunda Devrek Kızılay ve Devrek Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile huzurevi sakinlerinin bayram öncesi kişisel bakımları yapıldı. Usta öğretici Elif Aslan nezaretinde Devrek Huzurevine giden 11.sınıf kuaförlük kalfa adayı öğrenciler huzurevi sakinlerine bu tür hizmeti sunmaktan mutlu olduklarını dile getirdiler. Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada," Devrek Genç Kızılay gönüllülerimiz ile birlikte bize göre çok önem taşıyan bir projeyi hayata geçirmenin ve ortağı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Projenin hizmet ayağını yürüten Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Derin ve Huzurevi Müdürü Hakan Saka'ya teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Derin'de "Eli öpülesi yaşlılarımıza böyle bir hizmeti sunmamıza destek sağlayan Türk Kızılay Devrek Temsilciliği yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Yaşlılarımıza her türlü hizmeti görev olarak biliyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde periyodik olarak huzurevinin hizmetinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi. Devrek Huzurevi Müdürü Hakan Saka ise yaptığı açıklamada," Kurumumuz sakinlerinin huzuru ve onları hayata bağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Kızılayın "Huzura Vefa Şenlendirme Projesi" doğrultusunda yapılan bu etkinlik, geçmişten geleceğe köprü olması açısından çok güzel oldu. Türk Kızılay Devrek Temsilciliğine bu organizasyonu hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Türk Kızılay Devrek Temsilciliğinden Huzura Vefa projesi
Türk Kızılay Devrek Temsilciliğinden Huzura Vefa projesi
Türk Kızılay Devrek Temsilciliğinden Huzura Vefa projesi

YORUMLAR
500
Türk Kızılay Keban'da 120 kişiye giysi ve ayakkabı desteği sundu Türk Kızılay Keban'da 120 kişiye giysi ve ayakkabı desteği sundu Malatya Valisi Baruş'tan kan bağışı çağrısı Malatya Valisi Baruş'tan kan bağışı çağrısı

Huzurevi, Kızılay, Devrek, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Kızılay Devrek Temsilciliğinden 'Huzura Vefa' projesi - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:39 13 yaşlarındaki iki kişi "Su sıçrattın" kavgasına tutuştu! Atardamarı kesilen çocuk hayatını kaybetti
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:07:56. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Devrek Temsilciliğinden "Huzura Vefa" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement