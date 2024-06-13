Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, inci kefali göçünü izledi - Son Dakika
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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, inci kefali göçünü izledi

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yazar ve şair Gülşen Günay tarafından kaleme alınan 'İnci/Deli Suyun Kalbi' kitabını hediye aldıktan sonra inci kefali göçünü izledi. Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefali balığının yaşam öyküsünün anlatıldığı kitap, usta sanatçıların fotoğraflarıyla destekleniyor.

13.06.2024 14:43
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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yazar ve şair Gülşen Günay tarafından kaleme alınan "İnci/Deli Suyun Kalbi" kitabını hediye aldıktan sonra inci kefali göçünü izledi.

Van'da bir dizi incelemelerde bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'a yazar ve şair Gülşen Günay tarafından "İnci/Deli Suyun Kalbi" kitabı hediye edildi. Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefali balığının kendi dilinden yaşam öyküsünün anlatıldığı ve usta sanatçıların fotoğraflarıyla desteklenen kitabın bir bölümünü okuyan Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, daha sonra Erciş Balık Bendine geçerek balıkları muhteşem göçüne şahitlik etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatma Meriç Yılmaz, yazar ve şair Gülşen Günay'ın yazdığı "İnci/Deli Suyun Kalbi" kitabının bir balığın dilinden yaşam ve neslini devam ettirebilme mücadelesinin anlatıldığına değinerek, "Ben buraya geldiğimde inci kefalinin suyun tersine göçünün olduğu döneme denk geldiğimi duyunca çok mutlu oldum. Gülşen Hanım da kaleme aldığı kitabı hediye etti. Kitapta inci kefalinin hikayesi anlatılıyor. Gerçekten çok etkileyici bir hikaye olduğunu düşünüyorum. İnci kefalinin bir hayat mücadelesi var. Burada bir annenin çocuklarının kurtulması için gidip yumurtalarını olgunlaşabileceği yere bırakmasının hikayesi var. Ben bunu açıkçası toplumun dirençliği ile de birleştirmek istiyorum. Erciş, en yoğun şekilde yaşayan 2011 depreminde 670 canımızı kaybettiğimiz bir kenttir. Çevremizdeki afetleri kontrol edemiyoruz ama eğer dirençli bir toplum olursak, eğer mücadelemizi bırakmazsak, burada bir balıktan aldığımız bir ders bile bunu gösteriyor. Birbirimizle yardımlaşmak, birbirimizin elini bırakmamak, başımıza gelen olaylara karşı direncimizi kaybetmememizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bizim için de bir şans oldu. Balıkların burada verdiği mücadeleyi görmek gerçekten insanı etkiliyor. Doğadan almamız gereken çok ders var diye düşünüyorum. Bir de doğayı dinlememiz, dikkate almamız ve korumamızın ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, inci kefali göçünü izledi - Son Dakika

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