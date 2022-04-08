Türk Kızılay'ından Azerbaycan'daki ailelere Ramazan yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılay'ından Azerbaycan'daki ailelere Ramazan yardımı

08.04.2022 12:02
Türk Kızılay'ından Azerbaycan'daki ailelere Ramazan yardımı

Türk Kızılay'ı, Ramazan ayı çerçevesinde Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine içinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu kolilerin dağıtımına başladı.

Türk Kızılay'ı, Ramazan ayı çerçevesinde Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine içinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu kolilerin dağıtımına başladı.

Türk Kızılay'ı 2022 Ramazan faaliyetleri doğrultusunda Azerbaycan'da başta şehit aileleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda dağıtımı gerçekleştiriyor. Azerbaycan Kızılay'ının da yardımıyla Bakü merkez başta olmak üzere İsmayıllı, Saatli, Sabirabad, Ağcabedi, Şabran, Hocavend, Ucar, Gobustan kentlerindeki 3 bin 750 ihtiyaç sahibi belirlendi. Ramazan gıda kolileri araçlara yüklenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

"Bir ailenin ihtiyacı olan ürünleri hemen hemen içeriyor"

Türk Kızılayı olarak Azerbaycan birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Türk Kızılay Kafkasya Bölge Ekip Başkanı Semih Paslı, "Bugün de ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi amacıyla Saatli, İmişli, Ucar gibi bölgelerde ihtiyaç sahiplerine bağışçılarımızın emanetlerini kapı kapı dolaşarak ulaştırmayı planlıyoruz. Yaklaşık 4 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Ramazan gıda kolimizin içeriği çok zengin. Bir ailenin ihtiyacı olan ürünleri hemen hemen içeriyor. Makarna, karabuğday, pirinç, yağ, şeker, çay, çocuklar için bisküvi, katı süt gibi birçok malzeme eklemeye çalıştık" diye konuştu.

Temel gıda ürünlerinin bulunduğu koliler, Azerbaycan Kızılay'ının şubeleri ve gönüllülerin yardımlarıyla kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Kızılay'ından Azerbaycan'daki ailelere Ramazan yardımı - Son Dakika


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