Türk Kızılay\'ından \'Türk Malı Haftası\' etkinliği

Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından '12-18 Aralık Yerli Malı Haftası' dolayısıyla taşrada okuyan öğrencilere yerli malı ürünler dağıtıldı.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından '12-18 Aralık Yerli Malı Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'nın da katılımıyla Mollakendi Beldesi'ndeki okullar ziyaret edildi. Burada Şehit Yakup Kılınç Ortaokulu ve Mollakendi İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen şube başkanı Kızılkaya ve gönüllüler, yerli malı ile ilgili bilgiler verdi. Ardından öğrencilere kuru üzüm ve fındık dağıtıldı.

Yerli malının bilinirliğini ve teşviki için bu tür programların sürekliliğin dikkat çeken Başkan Kızılkaya, " Bizler Türk Kızılay olarak taşradaki okullarımızı ziyaret edip oradaki öğrencilere yerli malı haftasının önemini ve anlamını anlatarak, onlara yerli malı ürünlerimizi hediye ettik. Bu haftanın esas amaç ve önemi başta çocuklar olmak üzere toplumun her kesimine yerli malının üretimin, tüketimini öne plana çıkartmak, tutumluluk bilincini oluşturmak ve dolayısıyla yerli üreticilerimizi desteklemektir" dedi. - ELAZIĞ