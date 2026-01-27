Kars Kızılay'dan sevgi evlerinde kalan çocuklara çikolata etkinliği - Son Dakika
Kars Kızılay'dan sevgi evlerinde kalan çocuklara çikolata etkinliği

27.01.2026 10:12  Güncelleme: 10:15
Türk Kızılay Kars İl Başkanlığı, sömestr tatili kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklar için çikolata yapım etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklar eğlenirken, sosyal gelişimlerine de katkı sunuldu.

Türk Kızılay Kars İl Başkanlığı, sömestr tatili kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Çocukların sosyal gelişimine katkı sunmak ve tatil dönemlerini keyifli bir hatıraya dönüştürmek amacıyla düzenlenen programda, çocuklar hem eğlendi hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Kars Çikolata Evi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklarla birlikte çikolatalı pasta yapıldı; samimi sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Kızılay Kars İl Merkezi Başkanı Kübra Hüryurt etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Kızılay gönüllülüğü paylaşmak, birlikte üretmek ve bir çocuğun gülüşüne ortak olmaktır" dedi.

Programa; Kars Valisi Ziya Polat'ın eşi Pınar Filiz Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın eşi Aydan Çalkın, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'in eşi Nihal Senger ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu katıldı. Başkan Kübra Hüryurt, katılımcılara teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İHA

